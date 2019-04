Praha - Středočeský zastupitelský klub ANO vyzval předsedu kontrolního výboru Iva Šance (STAN) ke svolání mimořádného jednání výboru kvůli kontroverzním dohodám o provedení práce, řekli představitelé klubu novinářům na tiskové konferenci. Šanc nevidí ve svolání výboru smysl, řekl ČTK. Podle webu SeznamZprávy si hejtmanství v minulosti najímalo externí pracovníky na služby, které normálně zajišťují pracovníci úřadu. Stálo to údajně pět milionů korun ročně.

Helena Frintová z krajského úřadu pro ČTK uzavírní dohod odůvodnila tím, že po volbách v roce 2016 odešlo několik klíčových zaměstnanců a scházely pracovní síly.

Podle radního Martina Hermana (ANO) má kontrolní výbor prověřit úplně všechny uzavřené dohody o provedení práce. Šanc ale nevidí ve svolání mimořádného jednání smysl. "Nechtěl bych reagovat hned, ještě si to rozmyslím, ale nevidím v tom v tuto chvíli moc velký smysl, protože kontrolní výbor se již jednou rozhodl, že se tím zabývat nebude, navíc dostali jsme od úřadu už v červnu informaci, že nám ta jména neposkytnou," řekl dnes Šanc ČTK.

Herman uvedl, že informace, které se objevují v souvislosti se smlouvami v médiích, jsou vytržené z kontextu, některé i lživé. Nepravdivá je podle něj například informace, že hejtmanství platilo za monitoring hudebních festivalů 45.000 korun měsíčně. "Pokud si projdeme výkaz té osoby, tak tam zjistíme, že monitoring festivalů probíhal po dobu dvou měsíců, celkem bylo tomuto monitoringu věnováno 21 hodin. Odměna za ty dva měsíce činila zhruba 10.000 korun," řekl Herman.

Dotyčný podle něj pro úřad pracoval v celkovém objemu 900 hodin. "Rozhodně není pravda, že Středočeský kraj platil 45.000 za monitoring hudebních festivalů měsíčně. Je to prostě lež," uvedl Herman.

Náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO) uvedl, že Středočeský kraj objemem smluv s externisty nevybočuje mezi jinými kraji. Podle jeho zjištění měl Středočeský kraj v roce 2018 uzavřeno 197 dohod o pracovní činnosti. Nejvíce dohod měl Jihomoravský kraj, celkem 246, nejméně naopak Olomoucký, pouhých 18. "My jsme na devátém místě," řekl Kovács.

V letošním roce je pak podle něj Středočeský kraj krajem s nejmenším počtem uzavřených pracovních dohod v celé republice. "Dohoda o provedení práce není nic špatného, někdy je to to nejracionálnější, co můžete udělat," řekl Kovács. Na nutnosti uzavírat dohody s externisty se podle něj podepisuje také rekordně nízká nezaměstnanost a nízké tabulkové platy. "Použití dohod je ekonomicky výhodné, dají se získat odborníci, které nejsme schopní podle tabulek sehnat," uvedl.