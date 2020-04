KLM od května obnoví provoz na lince z Prahy do Amsterdamu

Praha - První pravidelnou leteckou linkou, která bude po přerušení provozu na pražském letišti obnovena, by měly být spoje mezi Prahou a Amsterdamem společnosti KLM. Dopravce už to oznámil letišti. Linka by měla začít fungovat na začátku května. Další dopravci zatím obnovení linek neoznámili. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň. Letiště má nyní pouze dvě pravidelné linky, a to do Minsku a Sofie.

Podle rezervačního systému dopravce by první spoje měly letět 4. května. "Od ostatních leteckých společností v tuto chvíli nemáme potvrzeno, že by mělo dojít v nejbližších dnech k obnovení nějakých dalších leteckých spojení. Situace se však vyvíjí a může se rychle měnit," podotkl Pacvoň.

Letiště teď odbavuje dvě pravidelné linky, společnost Belavia létá z Prahy do Minsku a Bulgaria Air do Sofie. Dnes se na letišti uskutečnil také zpáteční let Aeroflotu mezi Prahou a Moskvou, šlo však pouze o charterový let, pravidelná linka dopravce tak zatím obnovena ještě nebyla.

Obnovování provozu pražského letiště bude zřejmě postupné a záviset bude především na zájmu cestujících a leteckých společností o znovuzavedení přerušených linek. Letiště je podle mluvčího připraveno okamžitě odbavovat lety dopravců, pokud o to společnosti projeví zájem a budou mít patřičná povolení.

Prvním krokem k posílení provozu bylo zrušení vládního zákazu vycestování v minulém týdnu. Při návratu do Česka se lidé budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény. Vláda od března cestování do zahraničí až na výjimky zakázala. Opatření čelilo kritice, skupina senátorů se ho chystala napadnout u Ústavního soudu.

Drtivá většina linek byla v minulých týdnech kvůli koronaviru zrušena. V březnu letiště odbavilo 434.719 cestujících, což je meziroční pokles o 64,7 procenta. V dubnu bude pokles ještě výraznější. Letiště kvůli tomu v uplynulých týdnech omezilo provoz některých částí své infrastruktury.