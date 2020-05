Klip k singlu Bigger Love Johna Legenda vznikl v Praze

Praha - Americký hudebník John Legend, devítinásobný držitel Grammy, svěřil výrobu klipu k singlu Bigger Love české produkci. Společnost Milk and Honey Films ho vytvořila v Praze. Bigger Love slovy i obrazem vzdává hold všem, kteří nezištně pomáhali v době koronavirové pandemie. V hlavní roli je lidská solidarita, soudržnost a láska. ČTK o tom za tvůrce informovala Simona Andělová.

John Legend svou novou píseň Bigger Love poprvé představil během dubnového streamovaného koncertu One World: Together At Home, který zorganizovala Lady Gaga. Jeho cílem bylo vybrat peníze na pomoc lidem z první linie v boji proti koronaviru. Klip Bigger Love přináší konkrétní tváře a příběhy z celého světa. Včetně záběrů dobrovolníků Českého červeného kříže či tuzemského fenoménu - domácího šití roušek. Na YouTube byl klip zveřejněn 13. května, do této chvíle zaznamenal téměř 330.000 zhlédnutí a čísla stále rostou.

"S projektem Bigger Love byla společnost Milk and Honey Films oslovena v podstatě hned první týden karantény. Samozřejmě jsme neváhali a do projektu se nadšeně vrhli. Vše se seběhlo poměrně rychle i díky tomu, že jsme mezinárodní produkcí. Spojili jsme síly s našimi kolegy z kanceláří v Los Angeles a Chile. Prošli jsme média, sociální sítě, obvolali známé a dali dohromady pozoruhodné příběhy. Z nich jsme společně s produkcí Johna Legenda vybrali ty nejsilnější a ty jsme online zpracovávali a režírovali. Vše se dávalo dohromady u nás v Praze, finální komunikaci jsem vedla z home office," uvedla producentka Monika Soukup. "Bylo to nabíjející a situaci kolem, kdy jsme ze dne na den přišli o vše, co nám bylo mile stereotypní, tento projekt zásadně zpříjemnil," dodala.

Společnost Milk and Honey Films vznikla v roce 1996, produkuje videoklipy, nezávislé filmy a seriály.

Jedenačtyřicetiletý zpěvák a herec John Roger Stephens, známý pod uměleckým jménem John Legend, obdržel devět cen Grammy. Jeho debutové album Get Lifted, které vyšlo v roce 2004 se stalo platinovým. V roce 2015 obdržel ocenění Zlatý glóbus a Oscara za píseň Glory" (ft. Common), kterou společně s rapperem Commonem nahrál pro soundtrack k filmu Selma režisérky Avy DuVernayové.

John Legend se často zúčastňuje různých charitativních akcí. Například roku 2007 vystupoval na londýnském koncertě Live Earth, pořádal akce pro postižené hurikánem Katrina. V roce 2008 zahájil kampaň The Show Me Campaign, při které se snaží přesvědčovat lidi, aby posílali peníze na podporu obětí extrémní chudoby v Tanzanii a Ghaně. Roku 2010 vystoupil na benefičním koncertě Hope for Haiti Now, zisk šel na podporu obětí zemětřesení na Haiti.