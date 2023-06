Klimatický jev El Niňo způsobující vysoké teploty oficiálně začal

Washington - Meteorologický jev El Niňo, který bývá všeobecně spojován se zvyšováním teplot, oficiálně začal. Oznámil to americký Národní úřad pro oceány a atmosféru (NOAA). El Niňo se vyznačuje zvýšenou teplotou povrchu Tichého oceánu v rovníkové oblasti, ale má dopady na celou planetu. V některých regionech "by mohl by vést k novým rekordním teplotám", uvedla podle agentury AFP klimatoložka NOAA Michelle L'Heureuxová.

V květnu Světová meteorologická organizace (WMO) varovala, že období od tohoto roku do roku 2027 bude téměř jistě nejteplejší, jaké kdy bylo na Zemi zaznamenáno, a to kvůli kombinaci jevu El Niňo a oteplování klimatu způsobenému emisemi skleníkových plynů.

NOAA upozornil, že jev by mohl do zimy na přelomu tohoto a příštího roku postupně zesílit. Jeho první příznaky už nyní ohrožují producenty potravin v Asii, zatímco američtí pěstitelé očekávají vydatnější letní deště, které by mohly zmírnit dopady sucha.

Návrat El Niňa v tomto roce pravděpodobně povede k extrémnímu počasí, od tropických cyklónů v Pacifiku po lijáky v Jižní Americe a sucho v Austrálii.

El Niňo nastupuje po třech letech klimatického jevu La Niňa, který často globální teploty mírně snižuje. Vzniká z neobvykle teplé vody ve východním Pacifiku, poblíž pobřeží Jižní Ameriky a často ho doprovází zpomalení nebo obrácení východních větrů.

Naposledy jev El Niňo působil v roce 2016, kdy svět zažil rekordně teplý rok. Experti očekávají, že rekordně teplý by mohl být i tento či příští rok.

Většina expertů uznává jako oficiální začátek jevu El Niňo oznámení dvou meteorologických úřadů, amerického NOAA a australského BOM. Oba úřady používají pro vyhlášení El Niňa různé metody, přičemž australská definice je lehce přísnější, uvedl Reuters.