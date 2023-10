Praha - Klimaticko-energetický plán vyvolal v oboru rozporuplné reakce. Zatímco část expertů hodnotí materiál jako dobrý základ a kompromis vycházející z okolností, podle dalších je zejména v oblasti obnovitelných zdrojů málo ambiciózní a nedostatečný. Vyplývá to z komentářů energetických analytiků a organizací pro ČTK.

Vláda dnes schválila aktualizovaný plán, podle něhož by podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě měl do roku 2030 stoupnout ze současných asi 18 procent na 30 procent. V delším časovém horizontu by měla posílit i jaderná energetika, zejména výstavbou až čtyř nových jaderných bloků. Plán také potvrdil odklon ČR od spalování uhlí do roku 2033.

Ředitel strategie poradenské společnosti EGÚ Brno Michal Macenauer hodnotí plán jako kompromis vyvážený okolnostem. Cíl podílu obnovitelných zdrojů pokládá za ambiciózní. "Ale jedním dechem dodávám, že je to jen jedno číslo, na které se až absurdně soustředí zbytečná pozornost. Plán především udává směr. Pro ČR ani dekarbonizaci není vůbec důležité, jaký bude podíl v konkrétním roce. Vývoj obvykle neprobíhá lineárně a v mnoha případech je výhodnější si počkat, například na snížení cenové úrovně nebo přizpůsobení dalších subsystémů novému energetickému paradigmatu," podotkl Macenauer.

Také Komora OZE, podle níž by podíl obnovitelných zdrojů mohl být naopak ještě vyšší, nepovažuje rozdíly v cílových hodnotách za zásadní. "Za stěžejní naopak považujeme dokončení zjednodušování povolovacích procesů a další opatření, která mají obnovitelnou elektroenergetiku, vytápění, plyny a dopravu nastartovat," uvedl předseda komory Štěpán Chalupa.

Svaz moderní energetiky hodnotí dokument jako dobrý základ pro budoucí dekarbonizaci české ekonomiky. "Bezemisní energie však bude Česko potřebovat ještě ambicióznější cíle, pokud má zůstat zachovaná konkurenceschopnost naší ekonomiky a pokud chceme chránit domácnosti před výkyvy cen energie na trhu,“ uvedl programový ředitel svazu Martin Sedlák. Podle něj je tuzemský potenciál pro obnovitelné zdroje velký, přičemž připomněl studii společnosti Deloitte, podle níž může Česko do 2030 vybudovat až 17 gigawattů nových bezemisních zdrojů za využití evropských peněz.

Rovněž Solární asociace plán zhodnotila sice jako posun proti původní verzi, výsledek však podle ní stále není dostatečně ambiciózní a podceňuje schopnosti a možnosti sektoru. "Při odstranění bariér při povolování a při posílení distribučních a přenosových kapacit počítáme, že do roku 2030 by se mohlo postavit přinejmenším 12-15 gigawatt nových solárních elektráren,“ řekl výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář. Doufá, že se cíle ještě v příštích měsících navýší a především bude jasně deklarování, že 30 procent není horní strop.

Podle ekologických organizací Zeleného kruhu plán podceňuje obnovitelné zdroje. Odborné studie podle nich ukazují, že výroba z obnovitelných zdrojů může být výrazně vyšší a podíl na spotřebě by mohl být až k 35 procentům. Plán podle ekologů navíc počítá s nereálně nízkými náklady a příliš optimistickými termíny na výstavbu nových reaktorů.

Institut Puls kritizuje vládu kvůli jejímu postoji k odklonu od uhlí. Podle institutu jde sice o správný krok, plán však plán nebere v potaz realitu, protože zavírání uhelných dolů bude mnohem rychlejší a Česko bude muset uhelné elektrárny brzy předělat na plynové, což se výrazně prodraží. Česko by podle institutu tak mělo raději část energie dovážet.

Omezování topení uhlím v domácnostech sledoval nedávný průzkum společnosti Budovy21. "Pro postupné omezování topení uhlím v domácnostech je 59 procent Čechů. Nesouhlasí s tím naopak 80 procent těch, kdo uhlí sami doma využívají, což jsou už ale jen čtyři procenta domácností. Tři čtvrtiny z nich neplánují do pěti let měnit způsob vytápění," řekla Michaela Valentová z FEL ČVUT.

Vláda nyní plán odešle Evropské komisi, se kterou bude materiál dál konzultovat a případně opravovat. Finální znění by pak měl mít stát hotové do léta příštího roku.