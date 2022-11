Klimatická konference v Egyptě je prodloužena, spor je hlavně o kompenzační fond

Šarm aš-Šajch (Egypt) - Konference OSN o změnách klimatu COP27, která v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch začala 6. listopadu a měla skončit dnes, byla prodloužena do soboty. Zástupci asi dvou stovek zemí se totiž neshodli na závěrečné deklaraci, spory panují podle agentury AP zejména kvůli zřízení fondu, který by chudým zemím kompenzoval škody způsobené změnou klimatu, a kvůli snížení skleníkových emisí postupným ukončením užívání uhlí. DPA v této souvislosti připomněla, že v posledních dvaceti letech ani jedna z těchto klimatických konferencí OSN, neskončila v původním termínu.

Krátce před plánovaným koncem konference dostali zástupci zemí návrh závěrečné deklarace, na níž se do dnešního plánovaného ukončení v 17:00 SEČ neshodli. Předseda zasedání COP27 a egyptský ministr zahraničí Samí Šukrí odpoledne oznámil, že konference potrvá do soboty. "Jsem rozhodnutý konferenci ukončit zítra (v sobotu)," uvedl a vyzval všechny strany k "zařazení vyšší rychlosti vyjednávání". Podle DPA bude zřejmě Šukrího tým přes noc pracovat na novém návrhu závěrečného prohlášení.

Představitelé Evropské unie v noci na dnešek zveřejnili návrh na zřízení fondu financovaného bohatšími zeměmi, který by měl kompenzovat škody z přírodních katastrof, k nimž změny klimatu přispívají. Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans dnes uvedl, že chce "stavět mosty" v bouřlivé debatě o kompenzacích. Plán se musí zaměřit na nejzranitelnější země a brát v potaz aktuální ekonomické podmínky, řekl Timmermans. Kompenzace přitom nejsou preferovaným řešením EU, uvedla DPA.

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková návrh na zřízení fondu označila za "velký krok" v jednání. Průmyslové země podle ní nesou odpovědnost za vybudování blahobytu používáním fosilních zdrojů, ale teď je čas převzít odpovědnost i za budoucnost. Jedním z cílů setkání v Egyptě je přimět Čínu, aby kompenzační fond rovněž podpořila, uvedla Baerbocková.

"Musíme vést vážnou debatu o rozšíření počtu přispěvatelů do fondu," řekl deníku The Guardian také kanadský ministr životního prostředí Steven Guilbeault. Přispívat by podle něj měla Čína, ale též Spojené arabské emiráty, Katar nebo Saúdská Arábie.

Pákistánská ministryně pro klimatickou změnu Sherry Rehmánová, která předsedá vyjednávačům skupiny rozvojových zemí G77, a také Čína označily unijní návrh za přijatelný "s několika úpravami". Podle agentury AP, která citovala zdroj ze sdružení Climate Action Network (CAN), blokují zřízení kompenzačního fondu podle návrhu skupiny G77 Spojené státy.

Zasedání COP27 v Šarm aš-Šajchu s přibližně 34.000 účastníky mělo podle plánu končit dnes. Podle statistik klimatického portálu Carbon Brief neskončila za posledních 20 let ani jedna konference o klimatu včas. OSN ve čtvrtek večer uvedla, že jídlo a doprava na konferenci jsou zajištěny do nedělního večera.