Klienti sociálních služeb mohou na vycházky od středy

Praha - Klienti domovů seniorů a domovů se zvláštním režimem mohou na vycházky od středy 16. prosince. Podmínkou je, aby na vycházce používali respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95. Lidé, co opustí objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba, na déle než šest hodin, musí po návratu do oddělených prostor a na dva testy na covid-19. Podmínky zrušení zákazu vycházení zveřejnila vláda v tiskové zprávě.

"Vycházka trvající méně než šest hodin bude umožněna bez dalších podmínek, klient bude po návratu pouze bedlivěji sledován, zda nemá příznaky onemocnění covid-19," uvedl tiskový odbor vlády. Těm, co budou na vycházce déle, bude do 72 hodin od ukončení vycházky proveden první antigenní test, který bude zopakován za další tři až čtyři dny. V případě negativních výsledků obou testů, bude umístění do oddělených prostor ukončeno.

Vláda o zrušení zákazu vycházení rozhodla na pondělním jednání. Přestože oznámila, že Česko v pátek přejde do přísnějšího čtvrtého stupně protiepidemického systému PES, návštěvy seniorů budou i nadále povoleny.

Zákaz návštěv a pohybu mimo areál domova platil už na jaře v první covidové vlně. Návštěvy vláda zakázala znovu od 9. října. Od soboty 5. prosince za obyvateli zařízení příbuzní a blízcí zas mohou přijít. Musí ale mít po celou dobu respirátor a také negativní test, na kterém byli před méně než 48 hodinami.