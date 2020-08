Klidně bych ještě závodil, řekl Fuksa po sedmi triumfech

Račice (Litoměřicko) - Původně nechtěl rychlostní kanoista Martin Fuksa náročný program se sedmi starty na mistrovství České republiky již nikdy opakovat, nakonec se však k němu letos odhodlal a stejně jako před dvěma lety jej úspěšně zvládl. Sedmadvacetiletý reprezentant od čtvrtka do neděle ovládl závody na 200, 500 i 1000 metrů sám i s mladším bratrem Petrem, vše poté zakončil triumfem na čtyřkanoi.

"Jsem rád, že to mám za sebou, a dá se říct, že mi spadl kámen ze srdce. Není to úplně jednoduché, i když moje ambice jsou jiné než závodit v České republice. I tak je to složité. Program byl náročný, jsem rád, že to vyšlo, a dá se říct, že jsem si i oddychl," řekl Fuksa ČTK po posledním startu.

Čtyři starty absolvoval dnes na závěr, ale tvrdil, že problém s tím neměl. "Bylo to dobré. Po třech dnech jsem se ráno probudil malinko unavenější, ale pak jsem se šel rozjet před dvoustovkou a jelo se mi fakt dobře. Cítil jsem se dobře a myslím si, že jsem to i přes den potvrdil," uvedl rodák z Nymburka, jenž ocenil, že mistrovství je v současnosti již čtyřdenní a ne třídenní jako v minulosti.

"Celkově to byl fajn šampionát a jsem rád, že jsem si to mohl opět zopakovat. A musím říct, že před dvěma lety jsem se cítil vyždímaně, teď jsem dobrý a klidně bych si dal ještě něco," pousmál se Fuksa, jenž další zlaté medaile přidá do sbírky u rodičů. "Na tyč je tam věším všechny, tyhle se tam určitě ještě vejdou," dodal.

Dobrou náladu měl i proto, že si užil i závěrečnou jízdu na čtyřkanoi. "Na singlu ani deblu takhle rychle nejedeme a asi nikdy jsem nejel v takhle dobrém složení. Možná naposledy na svěťáku v roce 2013," přiznal Fuksa, který jel s Filipem Dvořákem, bratrem Petrem a Antonínem Hrabalem.

"Povedl se nám start a pak i celý závod. Jsem fakt spokojený," uvedl s tím, že posádka uspěla i bez velkého společného tréninku. "Byli jsme se spolu jednou projet. I když jsme všichni byli v plné přípravě, tak to byl dobrý trénink. Teď si ale myslím, že nám to šlo ještě lépe," řekl.

Až v příštích dnech se uvidí, zda byl šampionát v Račicích pro Fuksu hlavním závodem sezony. Zvažuje totiž, zda se v září představí na Světovém poháru, nebo bude odpočívat a následně se začne chystat na odložené olympijské hry v Tokiu.

"Teď si dám pár dní odpočinek a dohodneme se, kdy začneme nebo nezačneme. Jestli nás budou čekat ještě nějaké závody, nebo se na to vyprdneme a budeme se znovu připravovat na Tokio. Rozhodneme se asi za týden nebo dva, teď pár dní kanoi neuvidím," dodal Fuksa.