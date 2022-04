Klíčová výhra to nebyla, ale další díl do skládačky, pochvaloval si Nestrašil

Praha - Hokejisté Třince vyhráli i páté utkání v play off na kluzištích soupeřů a ujali se díky tomu vedení ve finále nad Spartou 2:1. Gólem se na tom podílel i útočník Andrej Nestrašil.

"Klíčové vítězství to určitě nebylo, hraje se na čtyři. Samozřejmě, že je to další dílek do skládačky, ale rozhodně v sobotu je nový den a čeká nás další zápas. A může být vše jinak. Jsme rádi za výhru a jdeme se připravovat na další zápas," řekl Nestrašil po vítězství Ocelářů 3:2.

Třinec byl v úvodu zápasu pod tlakem domácích, inkasoval však jen jeden gól. "Prvních dvacet minut to nebylo z naší strany ono, ale čekali jsme, že když přijde plná hala, tak nás domácí budou tlačit. Říkali jsme si, že to musíme nějakým způsobem přestát. Škoda, že jsme opět nedokázali dát první gól, ale po druhé třetině to nebylo špatné. Otočili jsme zápas a dovedli ho do vítězného konce," řekl jednatřicetiletý útočník.

Oceláři dokázali průběh finálové bitvy otočit podruhé, obraty zvládali i v předešlých sériích play off. "Nejde to pokaždé. Nemůžeme spoléhat na to, že soupeř dá první gól a my to otočíme. Je ale znát, že tým si už nějakými těžkými zápasy prošel a umí se zachovat," uvedl Nestrašil.

Opět mu přinesla štěstí babička. Když je totiž osobně na stadionu, daří se mu střelecky. "Jsem rád, když se může přijet podívat na zápas, a pak se strašně často stává, že mi to tam padne. Jsem rád, že se to potvrdilo a i ona si mohla užít takovou atmosféru," připomněl Nestrašil více než 17 tisíc diváků ve vyprodané O2 areně. "V sobotu tady bude určitě a uvidíme, jestli pak přijede i do Třince," pousmál se odchovanec pražské Slavie.

Důležitým aspektem dnešního zápasu byly z pohledu hostů nevyužité přesilovky Sparty. "Hlavně se musíme vyvarovat faulům v útočné třetině. Musíme si dát pozor na vysoké hole. Takový tým jako Sparta má přesilovku hodně silnou. Ustát je to vždy důležité," řekl Nestrašil.