KLDR odpálila podle Soulu balistickou raketu krátkého doletu

Pchjongjang/Soul/New York - KLDR odpálila do moře balistickou raketu krátkého doletu, informovala agentura AP s odvoláním na jihokorejskou vládu. Střela spadla zřejmě do vod mimo japonskou výlučnou ekonomickou zónu, uvedla agentura Kjódó. Severokorejský velvyslanec při OSN zhruba v téže době na Valném shromáždění OSN v New Yorku vyzval Spojené státy, aby upustily od "nepřátelské politiky" vůči Severní Koreji.

Vypuštění rakety nepředstavuje okamžitou hrozbu pro americký personál, území ani pro spojence USA, sdělila v reakci armáda Spojených států, která má v Jižní Koreji na 28.000 vojáků. Odpálení střely však podle ní "zdůraznilo destabilizující dopady nedovoleného" severokorejského zbrojního programu. Testy balistických raket zakazují KLDR rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Soul nejprve informoval o blíže neurčené střele, kterou KLDR odpálila do moře východně od svých břehů. Japonsko už tehdy uvedlo, že by mohlo jít o balistickou raketu.

"Nikdo nemůže popírat naše právo na legitimní obranu," pronesl severokorejský diplomat Kim Song na před Valným shromážděním OSN a dále uvedl, že KLDR má právo na testy zbraní. Pokud podle něj Washington upustí od "nepřátelské politiky", Pchjongjang bude "kdykoliv ochotně" reagovat na nabídky k jednání. "Podle našeho soudu však v současné fázi neexistuje vyhlídka na to, že by USA skutečně od své nepřátelské politiky ustoupily," nechal se slyšet Kim.

V polovině září KLDR zkušebně odpálila dvě balistické rakety, které dopadly do vod mezi Japonskem a Korejským poloostrovem. O dva dny dříve oznámila, že otestovala novou řízenou střelu dlouhého doletu. Podobné testy provedla poprvé po šesti měsících, poznamenala agentura AP. Test balistické rakety provedla v polovině září rovněž Jižní Korea.

KLDR dlouhodobě obviňuje Spojené státy a Jižní Koreu z nepřátelské politiky vůči Pchjongjangu. Rozhovory zaměřené na odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova a ukončení severokorejských raketových balistických programů výměnou za uvolnění sankcí nepokročily od roku 2019, kdy summit vůdce KLDR Kim Čong-una a bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v Hanoji skončil neúspěchem.

V pátek vlivná sestra a poradkyně severokorejského vůdce Kim Čong-una prohlásila, že KLDR je ochotna zvážit účast na summitu s Jižní Koreou, pokud bude ve vzájemných vztazích panovat úcta. Ve svém sobotním prohlášení Kim Jo-čong Soul vyzvala, aby upustil od své údajně nepřátelské politiky a dvojích standardů. Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení v reakci na první sdělení uvedlo, že očekává rychlé zahájení hovorů s Pchjongjangem, ale nejdříve je zapotřebí obnovit komunikační horkou linku mezi oběma zeměmi. Pchjongjang nereagoval.