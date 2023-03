Klasiku Gent-Wevelgem ovládl tým Jumbo-Visma, Van Aaert nechal vyhrát Laportea

Wevelgem (Belgie) - Cyklistickou klasiku Gent-Wevelgem ovládl ve vytrvalém dešti tým Jumbo-Visma, jehož jezdci obsadili po úniku první dvě místa. Do cíle přijeli v objetí Christophe Laporte a Belgičan Wout van Aert, jenž svému francouzskému kolegovi výhru po 261 kilometrech přenechal.

Van Aert s Laportem se odpoutali od hlavní skupiny při druhém ze tří stoupání na Kemmelberg 53 km před cílem a postupně náskok navyšovali. V cílové rovince jeli týmoví parťáci bok po boku a vítěz páteční klasiky E3 v Harelbeke Van Aert nechal projet jako prvního vicemistra světa Laportea, jenž si ve 30 letech připsal první výhru na klasice WorldTour v kariéře.

"Jsem za to Woutovi nesmírně vděčný. Že si takový velký šampion dá ruku na srdce a věnuje mi vítězství, je nepopsatelný pocit," řekl Laporte. "Nemusel jsem o tom vůbec přemýšlet. On je úžasný týmový hráč, není to jen kolega, ale i velmi dobrý přítel. Nezapomněl jsem na to všechno, co pro mě v minulosti udělal," uvedl Van Aert, jenž se ve Wevelgemu radoval z vítězství v roce 2021.

Skupina pronásledovatelů zaostala téměř dvě minuty, spurt o třetí místo vyhrál Belgičan Sep Vanmarcke.

Příští týden čeká klasikáře další závod v Belgii Napříč Flandry a příští neděli monument Kolem Flander.