Klasický play off zápas, hodně ubojovaný, řekl Marcinko k výhře Ocelářů

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejový útočník Tomáš Marcinko byl v úvodním semifinále play off při výhře Třince 2:0 nad Mladou Boleslaví na ledě u obou branek. Sice si nepřipsal žádný kanadský bod, ale při obou gólových akcích operoval v předbrankovém prostoru. Pozici ztěžoval brankáři Janu Růžičkovi i jeho obráncům celý zápas.

"Byl to klasický play off zápas, hodně ubojovaný," uvedl Marcinko v on-line rozhovoru s novináři. "Hrálo se nahoru, dolů a lidé při obrazovce viděli rychlý hokej. Jsme rádi, že když jsme měli šance, tak jsme udeřili. Naopak když bylo potřeba bránit a eliminovat jejich šance, tak jsme byli stoprocentní. Jsme rádi za první krok, ale je jen první," podotkl.

Marcinko sváděl spoustu soubojů na hranici brankoviště, často si vyměňoval názory s hráči soupeře. "Padá tam nejvíce gólů a každý si ho brání nejlépe, jak dokáže," řekl. "Na druhou stranu my tam musíme chodit, protože odtud můžeme dát branku anebo odvedeme práci, která napomůže gólu. Ať už to jsou šarvátky a podobné věci, to jednoduše patří k tomu. I o tom je play off a ještě se dosud nestalo nic hrozného, aby to bylo totálně vyhrocené," dodal.

Nicméně hostům se nelíbil jeho zákrok ve 33. minutě na Davida Bernada. Vyčítali mu, že přijel u modré čáry mimo hru jako třetí do souboje a srazil krosčekem mladoboleslavského obránce k ledu. Jan Stránský, který se šel ihned svého spoluhráče zastat, dokonce po zápase uvedl, že je Marcinko v osobních soubojích zákeřný.

"Projížděli jsme kolem sebe, byl tam nějaký kontakt, ale rozhodně ne takový, aby se pozastavila hra na dvě či tři minuty. Je to součást hokeje, byla tam následně nějaká šarvátka a rozhodčí to posoudili, jak to posoudili," řekl Marcinko, který stejně jako Stránský obdržel menší trest. Bernad zamířil do kabin, ale ve třetí třetině už zase hrál.

Třinec dal oba góly v přesilových hrách v 26. a 29. minutě. První proměnil Růžička v 33 sekund dlouhé výhodě pěti proti třem. Ocelářům při ní zafungovala varianta s pěti útočníky na ledě.

"Všichni víme, že nepsaným pravidlem je, že pokud ji neproměníte, tak zápasy obvykle nedopadnou dobře. Naštěstí jsme ji využili, mohli jsme ještě proměnit i druhou (51 sekund dlouhou). Padl ale při následné hře pět na čtyři, i za to jsme byli rádi. Počítá se. Na konci zápasu je ale stejně hlavní, zda máme výhru na našem kontě, a tu máme. Z toho se těšíme. Zítra je ale nový den, začíná se opět 0:0," uzavřel.