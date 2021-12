Klasickou desítku vyhrála Niskanenová, Novákové těsně unikly body

Lenzerheide (Švýcarsko) - Druhou etapu Tour de Ski na 10 km klasicky v Lenzerheide vyhrála finská běžkyně na lyžích Kerttu Niskanenová a posunula se do průběžného vedení. České reprezentantky zůstaly v hustém sněžení těsně za body do Světového poháru: Petra Nováková obsadila 31. místo a Kateřina Janatová třiatřicáté.

Třiatřicetiletá Niskanenová si překvapivě dojela pro třetí vítězství v kariéře především díky skvělému výkonu v závěru závodu. Na mezičase 7,4 km ještě byla těsně druhá za Ebbou Anderssonovou, ale v cíli měla před Švédkou náskok 18,2 sekundy. Třetí skončila s odstupem 30,5 sekundy Ruska Natalja Něprjajevová.

Niskanenová se radovala z prvního vítězství v SP od února 2019, kdy v Cogne také vyhrála klasickou desítku, což byly její dosud poslední stupně vítězů. V průběžném pořadí Tour se dostala na první místo s náskokem 29 sekund před vítězkou úterního sprintu Jessie Digginsovou z USA, jež byla dnes šestnáctá.

České běžkyně se pohybovaly dlouho ve třetí desítce zaručující body do SP, ale nakonec na ně nedosáhly. Novákové k nim chybělo pouhých sedm desetin, Janatové o tři sekundy více. Třetí Češka Petra Hynčicová obsadila 73. pozici. V průběžném pořadí je čtvrtfinalistka úterního sprintu Janatová devětadvacátá, Nováková osmatřicátá.

"Že jsem sedm desetin od bodů, to jsem se dozvěděla až s odstupem na hotelu. A musím říct, že mě to dost mrzí, protože i pro můj pocit by to bylo povzbuzení, že už to zase jde lépe. Je pro mě ale důležité, že jsem při závodě cítila velkou sílu a můj projev byl také dobrý," řekla Nováková, pro kterou to byl zřejmě poslední start v Tour de Ski. "Ještě to budeme rozebírat, ale už dříve jsme byli s trenérem domluveni, že absolvuji závody v Lenzerheide a pak odjedu trénovat do výšky, abych byla připravená na Světový pohár ve Francii a na olympijské hry."

Muži poběží klasickou patnáctku od 15:05.

Ženy - 10 km klasicky: 1. Niskanenová (Fin.) 27:04,0, 2. Anderssonová (Švéd.) -18,2, 3. Něprjajevová (Rus.) -30,5, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -34,0, 5. Karlssonová (Švéd.) -44,6, 6. Stadloberová (Rak.) -45,8, 7. Stupaková -48,1, 8. Sorinová (obě Rus.) -48,3, 9. Matintalová (Fin.) -55,0, 10. Kalvaaová (Nor.) -55,7, ...31. Nováková -1:39,8, 33. Janatová -1:42,8, 73. Hynčicová (všechny ČR) -4:20,6.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2 z 6 etap): 1. Niskanenová 29:45, 2. Digginsová (USA) -29, 3. Něprjajevová -35, 4. Anderssonová -48, 5. Pärmäkoskiová -51, 6. Lampičová (Slovin.) -52, ...29. Janatová -1:57, 38. Nováková -2:10, 72. Hynčicová -4:52.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 32 závodů): 1. Dahlqvistová (Švéd.) 464, 2. Karlssonová 437, 3. Digginsová 394, 4. Johaugová (Nor.) 375, 5. Brennanová (USA) 328, 6. Lampičová 292, ...44. Janatová 56, 75. Beranová 13, 96. Hynčicová 2, 97. Nováková (všechny ČR) 2.