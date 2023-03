Klaebo ovládl sprint ve Falunu a má s předstihem malý glóbus

Falun (Švédsko) - Norský lyžař Johannes Hösflot Klaebo vyhrál sprint volnou technikou ve Falunu a před zbývajícími dvěma závody v této disciplíně si zajistil malý křišťálový glóbus. Celkově si připsal 17. vítězství v této sezoně Světového poháru a upevnil si vedení v průběžném hodnocení seriálu. Závod žen ovládla jeho krajanka Kristine Skistadová. Oba si zopakovali čtyři dny staré triumfy z Drammenu. Čeští běžci vypadli ve čtvrtfinále.

Michal Novák byl ve čtvrtfinálovém běhu, v němž startoval mimo jiné s Klaebem, třetí. Celkově byl klasifikován na 16. místě a udržel devátou příčku v SP. "Dnes mě to hodně mrzí. Na přechodu na sjezdu mi tam Švéd poodjel, byla tam mezírka, a kdyby nebyla, tak jsem měl větší šanci se o postup poprat ve finiši. Takhle jsem přijížděl do cílové rovinky třetí, a i když jsem cítil, že mám dobrou rychlost, tak to bohužel nevyšlo," uvedl Novák na svazovém webu. Věřil ještě v postup časem, ale nedočkal se. "Mrzí mě to, ale celkově jsem získal nějaké body a v úterý bude další šance," řekl.

Ondřej Černý nedokázal navázat na desáté místo z klasického sprintu v Drammenu. Z kvalifikace sice postoupil 14. časem, ve svém čtvrtfinále ale doběhl předposlední a obsadil 22. příčku. "Rozjížďku jsme jeli hodně takticky, myslím, že i já jsem jel poměrně dobře takticky. Na to, jak jsem se cítil, tak mě samotného překvapilo, že už jsem v závěru neměl síly, především v nohách," přiznal Černý.

Kateřina Janatová, která šla z kvalifikace jako dvanáctá, skončila sedmnáctá. "S kvalifikací jsem byla docela spokojená, ale v rozjížďce se to špatně seběhlo a ztratila jsem to v závěru. Na koncovkách musím zapracovat. Ale alespoň je tam top dvacet, což je lepší než nic. Spokojená moc nejsem. Asi chci trošku víc, ještě k tomu na tomto těžkém sprintu, který by mi mohl zrovna sedět. Trošku mě to mrzí," konstatovala Janatová.

Šestadvacetiletý Klaebo se ve Falunu na sprinterské trati radoval den poté, co ovládl klasický závod na 10 km s intervalovým startem. Ve finále hvězdný Nor porazil krajana Erika Valnese a Itala Federica Pellegrina.

V celkovém hodnocení SP vede Klaebo o 309 bodů před dalším Norem Paalem Golbergem. Z dosavadních 27 individuálních závodů v sezoně vyhrál 17, což je rekord mezi muži. Pokud ovládne i zbývající tři závody SP, vyrovná absolutní maximum krajanky Therese Johaugové, která nasbírala 20 vítězství v sezoně 2019/20.

Skistadová ve sprintu vyhrála potřetí v sezoně v těsném finiši před domácími reprezentantkami Jonnou Sundlingovou a Majou Dahlqvistovou. Boj o malý křišťálový glóbus mezi ženami bude ještě napínavý. Vedoucí Švýcarku Nadine Fähndrichovou, která dnes skončila čtvrtá, a druhou Dahlqvistovou dělí dva body.

Vedoucí žena SP Norka Tiril Udnes Wengová obsadila 22. místo a vede o 102 bodů před druhou Američankou Jessie Digginsovou, která byla ve sprintu třináctá.

SP v běhu na lyžích ve Falunu - sprint volně: Muži: 1. Klaebo 2:52,73, 2. Valnes (oba Nor.) -0,73, 3. Pellegrino (It.) -1,18, 4. Chavanat -1,90, 5. Jouve (oba Fr.) -1,96, 6. Asdoel (Nor.) -2,90, ...16. Novák, 22. Černý (oba ČR) - oba vyřazeni ve čtvrtfinále. Průběžné pořadí SP (po 28 z 31 závodů): 1. Klaebo 2370, 2. Golberg (Nor.) 2061, 3. Pellegrino 1483, 4. Holund 1218, 5. Krüger 1185, 6. Tönseth (všichni Nor.) 1175, ...9. Novák 916, 39. Černý 372, 72. Šeller 192, 131. Fellner (oba ČR) 53. Ženy: 1. Skistadová (Nor.) 2:55,62, 2. Sundlingová -0,34, 3. Dahlqvistová (obě Švéd.) -4,98, 4. Fähndrichová (Švýc.) -6,42, 5. Myhreová -10,90, 6. Myhrvoldová (obě Nor.) -13,80, ...17. Janatová (ČR) - vyřazena ve čtvrtfinále. Průběžné pořadí SP (po 28 z 31 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 1834, 2. Digginsová (USA) 1732, 3. Niskanenová (Fin.) 1632, 4. Brennanová (USA) 1462, 5. Fähndrichová 1236, 6. Karlssonová (Švéd.) 1220, ...24. Janatová 707, 39. Razýmová 426, 45. Beranová 341, 87. Antošová 91, 126. P. Nováková 25, 155. A. Nováková (všechny ČR) 6.