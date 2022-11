Klaebo a Karlssonová vyhráli stíhací závody SP lyžařů v Ruce, Novák byl 15.

Ruka (Finsko) - Norský lyžař Johannes Hösflot Klaebo zcela opanoval úvodní zastávku běžeckého Světového poháru v Ruce. Ve finském zimním středisku ani jednou nenašel přemožitele, dnes vítěznou sérii završil ve stíhacím závodu na 20 km a třetí výhrou si upevnil vedení v celkovém hodnocení seriálu. Nejlepší z českých reprezentantů Michal Novák obsadil po diskvalifikaci jednoho ze soupeřů nakonec 15. místo.

Ženám na stejné trati kralovala Švédka Frida Karlssonová, která se ujala vedení v průběžném pořadí SP. Na kontě má stejně bodů jako dnes třetí Norka Tiril Udnes Wengová, druhá skončila vítězka sobotního závodu na 10 km Ebba Anderssonová. Petra Nováková doběhla na 43. místě.

Klaebo ve Finsku ovládl páteční sprint i sobotní závod na deset kilometrů klasiky. Dnes se na "bruslařské" trati nechal brzy dojet a v balíku soupeřů si počkal na závěrečný finiš. V něm potvrdil své kvality drtivým nástupem v posledním stoupání před stadionem a několikametrový náskok už nepustil.

Druhý doběhl stejně jako v sobotu jeho krajan Paal Golberg s odstupem 0,7 sekundy. Třetí skončil po diskvalifikaci původně bronzového Švéda Calleho Halfvarssona za vyjetí z trati Ital Federico Pellegrino. Novák se po startu z 23. místa v průběhu závodu pohyboval ve druhé skupině bojující o 12. místo, nakonec obsadil se ztrátou 54,6 sekundy na vítěze 15. místo.

Třiadvacetiletá Karlssonová zaútočila v posledním okruhu zhruba tři kilometry před koncem a nedala soupeřkám šanci. Do cíle si pro čtvrté vítězství v SP v kariéře doběhla s náskokem 33,3 sekundy před Anderssonovou a podtrhla úspěšný švédský víkend, který výhrou v úvodním pátečním sprintu zahájila Emma Ribomová.

Wengová vyhrála závěrečný souboj skupinky pronásledovatelek a za Karlssonovou zaostala o minutu a 11,6 sekundy. V celkovém pořadí má stejně jako Švédka 258 bodů, žlutý dres vedoucí závodnice ale příští týden v Lillehammeru oblékne Karlssonová, jež má na rozdíl od Wengové v této sezoně na kontě výhru.

Jediná česká reprezentantka Nováková do závodu odstartovala na 43. místě a na stejné pozici dorazila i do cíle. Na vítězku ztratila 9:45,6 minuty. Mezi muži zapsal stejné umístění Adam Fellner.

Závody SP v běhu na lyžích v Ruce (Finsko):

Ženy - stíhací závod (20 km):

1. Karlssonová 49:55,3, 2. Anderssonová (obě Švéd.) -33,3, 3. T. U. Wengová -1:11,6, 4. H. Hengová -1:12,0, 5. Theodorsenová (všechny Nor.) -1:12,2, 6. Brennanová (USA) -1:12,3, ...43. Nováková (ČR) -9:45,6.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 32 závodů): 1. Karlssonová 258, 2. T. U. Wengová 258, 3. Dahlqvistová 217, 4. Ribomová (obě Švéd.) 200, 5. Anderssonová 195, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) 189, ...34. Beranová 72, 42. Antošová (obě ČR) 44, 65. Nováková 8.

Muži - stíhací závod (20 km):

1. Klaebo 45:30,6, 2. Golberg (oba Nor.) -0,7, 3. Pellegrino (It.) -1,3, 4. Poromaa (Švéd.) -2,1, 5. Nyenget (Nor.) -2,9, 6. Musgrave (Brit.) -3,7, ...15. Novák -54,5, 43. Fellner (oba ČR) -2:49,7.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 32 závodů): 1. Klaebo 315, 2. Golberg 292, 3. Valnes (Nor.) 231, 4. Pellegrino 216, 5. Nyenget 170, 6. Halfvarsson (Švéd.) 165, ...11. Novák 136, 40. Černý 54, 66. Šeller (oba ČR) 18, 83. Fellner 9.