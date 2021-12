Kladruby v Železných horách jsou znovu vánoční vesničkou

Vánoční světelná výzdoba ve vesničce Kladruby u Libice nad Doubravou v Železných horách na snímku z 8. prosince 2021. Tradici tamní lidé dodržují řadu let. Vyzdobená jsou stavení i stromy, mezi dekoracemi nechybí betlém, Tři Králové ani muzikanti.

Libice nad Doubravou (Havlíčkobrodsko) - Kladruby v Železných horách se i v letošním adventu proměnily ve vánoční vesničku s bohatou světelnou výzdobou. Tuto tradici tam lidé dodržují řadu let. Vyzdobená jsou stavení i stromy, mezi dekoracemi nechybí betlém ani tři králové. Pohledy připomínající obrázky Josefa Lady podtrhují zvukové efekty a tentokrát i nadílka přírodního sněhu. Dívat se tam jezdí lidé z širokého okolí.

"Vycházíme z tradice. Nebojíme se i moderních prvků, ale pokud jde o výzdobu - žádný Santa Klaus. Mně se líbí, ale sem nepatří. tady jsme postavení na tom Ježíškovi," řekl dnes ČTK Jiří Štekl, který ztvárnění výzdoby koordinuje. Zdůraznil, že výzdoba je kolektivní záležitost. Má za to, že její pojetí nemá obdobu nejen v Česku, podle něj ale nejde o rekordy. "Máme motto, že zdobíme pro radost a pro potěšení," uvedl.

Vesnička s pětadvaceti domy spadá pod Libici nad Doubravou. Má 16 stálých obyvatel, zbývající jsou chalupáři. S vánoční výzdobou tam začali před dvěma desítkami let, postupně se rozrůstala. Teď jim přípravy na advent zaberou několik týdnů. "To jsou stovky hodin zdobení," řekl Štekl.

Tisíce světélek se denně na dvě hodiny rozsvěcují do svátku Tří králů, zářit začínají kolem 17:00. Spotřebu elektřiny u nich Štekl přirovnal ke spotřebě velice výkonného fénu. "Všechno to jsou LED systémy," podotkl. Lucerničky napojené na solární články v Kladrubech svítí celý rok.

Návštěvníci do Kladrub v této době nemohou zajíždět, aby nerozjezdili kabely, kterých je podle Štekla po vsi kvůli výzdobě natažených jeden a tři čtvrtě kilometru. Při oblevě by také auta ničila travnaté plochy. Odstavná plocha pro ně je na začátku vsi. Po vesnici se lidé po setmění procházejí pěšky, někteří si tam prý i zazpívají koledy. Na obnovování dekorací mohou přispět do pokladničky. Před epidemií se v Kladrubech podle místních během adventu a Vánoc návštěvníků vystřídaly tisíce.