Kladno zůstalo bez bodů, i s Jágrem podlehlo Hradci Králové 0:3

Chomutov - Hokejisté Hradce Králové zvítězili v utkání 3. extraligového kola v Chomutově nad domácím Kladnem 3:0. Východočeši tak ve svém druhém vystoupení odčinili úvodní porážku 0:1 z Liberce a získali první body v sezoně, Rytíři na ně i po třetím odehraném utkání dál čekají. Už po 20 sekundách dal vítězný gól útočník Radek Smoleňák. Čisté konto uhájil Štěpán Lukeš.

Kladenští s hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem v sestavě jako kdyby se dostatečně nepoučili z nedělního vystoupení v Českých Budějovicích, kde inkasovali hned sedm branek. Hned v úvodním střídání je nachytal Smoleňák. Rytíři pak byli ve zbytku úvodní části o něco aktivnější, jenže marně hledali recept na Lukeše.

Brzy mohli odpovědět Filip s Bílkem, jenže neuspěli. V polovině třetiny hráli Středočeši dokonce 26 sekund pět na tři, Kubíkovu dobře mířenou střelu z prostoru mezi kruhy však dokázal strážce hostující branky vytěsnit. Když pak neuspěl před přestávkou ani Hlava, odnesli si hosté do kabin těsné vedení.

Ve druhé dvacetiminutovce se karta obrátila a Kladno držel nad vodou především výborně chytající Bow. V úvodu proti němu neuspěli Pavlík a Perret. Další výbornou příležitost k vyrovnání pak měli Rytíři v podobě takřka dvouminutové početní výhody čtyři na tři, ale i v tomto případě přišla jejich snaha vniveč.

Velkou možnost spálil na druhé straně Cingel, pak Královéhradečtí nevyužili kratičkou přesilovku pět na tři, ale v té klasické, která následovala, už zvýšil na dvoubrankový rozdíl Lev.

V polovině třetího dějství byly k vidění dvě velké šance na obou stranách, Kevin Klíma ani Plekanec však skórem nepohnuli. Podařilo se to až v samém závěru Blainovi, který při přesilovce, při níž Kladno zariskovalo s hrou bez gólmana, definitivně rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Burger (Kladno): "Měli jsme strašně špatný vstup do utkání. Myslím, že to s námi zatřáslo a celou první třetinu jsme odehráli špatně. Ve druhé třetině jsme se trochu zlepšili a měli jsme tam nějaké šance i přesilovku, ale gól jsme bohužel nedali a když pak dal Hradec gól na 2:0, už si to potom ve třetí třetině pohlídal a zaslouženě vyhrál. Po třech zápasech máme nula bodů, což je pro nás obrovské zklamání, ale musíme to hodit za hlavu, ta sezona bude dlouhá. Je třeba jít zápas od zápasu a uvidíme, co nám to přinese."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Pro nás je to důležité vítězství. Měli jsme 2. kolo volno a tady jsme si moc přáli odvézt si nějaké body, konečně se trochu uklidnit a být úspěšní. Takže si to ho výsledku moc vážíme a jsme za něj rádi, ale přestože jsme do toho zápasu vstoupili skvěle a hned první střídání dali gól, tak nás to neuklidnilo a celý zápas to od nás bylo hodně nervózní. Nehráli jsme vůbec hru, kterou jsme chtěli hrát, Kladno nám dělalo velké problémy. S výkonem určitě nejsme spokojení, ale bodů si vážíme."