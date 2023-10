Kladno vyhrálo v Mladé Boleslavi, poprvé v sezoně získalo tři body

Mladá Boleslav - Hokejisté Kladna vyhráli v 9. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi 4:3 a poprvé v sezoně naplno bodovali. Utkání rozhodl v 58. minutě svým druhým dnešním gólem Radek Smoleňák, hosté se posunuli na 12. místo tabulky. Středočeši prohráli počtvrté za sebou a mají na svém kontě stejně jako jejich dnešní soupeř osm bodů.

Bruslaři začali aktivně a od prvního vhazování si vytvořili převahu. Do vedení se dostali v šesté minutě, kdy Aaltonen za čtyři sekundy využil první přesilovou hru a připsal si třetí gól v soutěži.

Hosté poprvé prověřili brankáře Růžičku až v deváté minutě, o minutu později se jim ale podařilo vyrovnat. Obránce Pláněk zaváhal na útočné modré čáře a Melka pohotovou dorážkou zakončil přečíslení dva na jednoho. Rytíře vyrovnání povzbudilo a Tralmaks je posunul do vedení, když překvapil mladoboleslavského gólmana zakončením z úhlu.

Středočechy dvě inkasované branky poznamenaly a Kladno převzalo aktivitu. Ještě ve druhé části mohli hosté svůj náskok navýšit při vyloučení Osburna, ale podařilo se jim to až ve 24. minutě, kdy potrestal Čechovo vyloučení pohotově tečující Smoleňák. Hostující útočník si ve druhém zápase po příchodu z Hradce Králové připsal premiérový gól.

Mladoboleslavské vrátila do hry přesilová hra a druhé vyloučení Tralmakse, které potrestal Pyrochta. Vyrovnat mohl Skalický, ve velké šanci jej však vychytal Brízgala. Odpovědět mohl Ticháček, ale závěr druhé třetiny patřil domácím. Srovnat mohl Aaltonen, jenže kladenský gólman jeho trestné střílení zastavil. Ve 38. minutě sice Brízgalu prostřelil Pyrochta, opora Rytířů ale stihla puk zastavit na brankové čáře.

Tlak domácích nenarušila ani druhá přestávka. Výborný Brízgalův zákrok zabránil ve vyrovnání Lantošimu, Kladno ale doplatilo na vyloučení. Hosté přestáli 43 sekund dlouhé oslabení tři na čtyři, krátkou hru soupeře v pěti proti třem, v klasické početní výhodě ale vyrovnal v 51. minutě Osburn, který si tak připsal premiérový gól v mladoboleslavském dresu.

Kladno sice následně nevyužilo přesilovou hru, tříbodového zisku se ale nakonec poprvé v sezoně dočkalo. Rytířům ho zajistil druhým gólem krátce po skončení výhody Smoleňák.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): "Když jsme se za stavu 1:3 dostali do zápasu, tak jsem si říkal, že máme šanci bodovat. Bohužel jsme ale opět zápas v závěrečných minutách ztratili. Je vidět, že někteří hráči jsou z toho trošku nervózní. Bude těžké se do toho vrátit, ale nám nezbývá jiná cesta, než věřit práci, kterou děláme. Musíme ale přenést věci z tréninku do zápasu, pak věřím, že se to otočí i výsledkově. Myslím si, že herní pasáže nejsou špatné, ale bohužel výsledkově ztrácíme."

Otakar Vejvoda (Kladno): "Prvních pět šest minut jsme byli pomalejší, Mladá Boleslav byla rychlejší, usadila se u nás v obranném pásmu. Poté jsme hru vyrovnali a na začátku druhé třetiny jsme hráli dobře. Dostali jsme se do vedení, v polovině zápasu jsme ale několikrát ztratili (puk) při otáčení hry, špatně jsme nahráli, Boleslav získala energii a dostala se do zápasu. Pak byli domácí lepší. Jsme ale rádi, že jsme třetí třetinu takhle uhráli."

BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. J. Aaltonen, 27. Pyrochta (J. Aaltonen), 51. Osburn (Lantoši, O. Roman) - 10. Melka (M. Procházka), 14. Tralmaks (Jarůšek, Ticháček), 24. Smoleňák (Dotchin, Klepiš), 58. Smoleňák (Dotchin, Klepiš). Rozhodčí: Veselý, Šindel - J. Svoboda, Klouček. Vyloučení: 4:5. Využití: 3:1. Diváci: 3588.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Osburn, Pyrochta, Bernad, Jánošík, Pláněk, R. Jeřábek, od 21. navíc A. Čech - Šmerha, Järvinen, J. Aaltonen - Lantoši, O. Roman, Skalický - Suchý, Fořt, Malát - J. Stránský, Dvořáček, Söderlund. Trenér: Kalous.

Kladno: Brízgala - Dotchin, T. Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček - Sideroff, Plekanec, Frolík - Jarůšek, Klepiš, Tralmaks - Strnad, Pytlík, O. Bláha - Smoleňák, Melka, M. Procházka. Trenér: O. Vejvoda ml.