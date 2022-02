Kladno vyhrálo v Mladé Boleslavi 1:0 v prodloužení, rozhodl Wood

Mladá Boleslav - Hokejisté Kladna vyhráli v dohrávce 43. kola extraligy v Mladé Boleslavi 1:0 v prodloužení, zvítězili venku počtvrté za sebou a vzdálili se v boji o záchranu poslednímu Zlínu na rozdíl 14 bodů. V čase 64:46 rozhodl kanadský obránce Kyle Wood, jeho krajan Landon Bow udržel podruhé v sezoně čisté konto. Rytíři tak vyhráli v Mladé Boleslavi v soubojích v nejvyšší soutěži poprvé od 3. listopadu 2011 po šesti prohrách v řadě. Bruslařský klub natáhl aktuální sérii porážek na čtyři zápasy a podruhé za sebou prohrál v nastavení.

Do sestavy Rytířů se po dvouzápasové pauze vrátil Jaromír Jágr, který uspíšil svůj návrat do sestavy při absenci nemocného Ladislava Zikmunda. V 10. minutě se ocitl v první velké šanci zápasu po Babkově přihrávce zpoza branky, ale Krošelje nepřekonal. Předtím měl naznak možnosti domácí Flynn, ale z dorážky Bowa nepřekonal. Po hrajícím majiteli Kladna, který za týden oslaví padesátiny, zahrozil průnikem Ondřej Bláha, ale slovinský gólman byl pozorný. Příležitost domácích v závěru úvodní části nevyužil Kousal.

V úvodu druhé části se domácí začali více tlačit před Bowa, ale Stránský ani Bičevskis jej nepřekonali. Kladno se ubránilo při Arzamascevově trestu a navíc mohlo v oslabení udeřit. Před Krošelje se dostal Plekanec, s blafákem do bekhendu ale neuspěl. Hosté se ubránili při Hlavově trestu a Bow chytil i Fořtovu střelu ve 33. minutě. Na druhé straně po kombinaci Rytířů kryl Krošelj Hlavovu střelu a Bow si v rušné pasáži poradil se dvěma šancemi Bičevskise. Potom jej nepropálil ani Jánošík.

Při Beranově vyloučení měl možnost v oslabení Kubík, jehož fauloval Šťastný. Při hře čtyř proti čtyřem dvakrát ohrozil Bowa Kousal a už v oslabení zahrozil Pláněk. Při kladenské přesilovce sice od modré čáry překonal Krošelje Baránek, ale puk prošel za brankovou čáru až po vypršení hrací doby, což si sudí ověřili u videa.

I ve třetí třetině končily střelecké pokusy domácích u spolehlivého Bowa. Krošelj zase podržel svůj tým ve 48. minutě při Kubíkově možnosti po Moravcově vyloučení. Při plném počtu hráčů na ledě neuspěl Beran. Ze strany domácích neodvrátili prodloužení ani Stránský či Lunter.

V nastavení byla dlouho aktivnější Mladá Boleslav, ale rozhodlo Kladno. Kubík ještě zamířil v úniku do Krošeljovy lapačky, ale z dalšího brejku uspěl blafákem do bekhendu Wood.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Byl to vyrovnaný zápas. Nějaké šance jsme měli my i Kladno. V šedesáti minutách gól nepadl. Neměli jsme drajv do brány, takže to bylo asi spravedlivé. V prodloužení tam naši hráči bohužel zůstali na risk déle, než měli. Měli vystřídat po prvním brejku Kladna. Bohužel to neudělali, zůstali tam a brejková situace se opakovala a Kladno ji proměnilo. Zahráli jsme to špatně v tom smyslu, že jsme zůstali strašně dlouho na ledě. Byli jsme za to po právu potrestaní. Takhle to nejde, střídání musí být daleko kratší. Hráči tam bohužel zůstali, chtěli to vzít na sebe a otočilo se to proti nám. Rozhodl jediný gól. Už ve třetí třetině bylo jasné, že to rozhodne jeden gól. Bohužel jsme v prodloužení udělali netaktickou chybu, která nás stála aspoň šanci zabojovat o druhý bod."

Jiří Burger (Kladno): "První třetina byla poměrně vyrovnaná. Chtěli jsme vycházet ze zajištěné obrany a hrozit z protiútoků. To se nám dařilo. Ve druhé třetině se domácí dostali do tlaku, což bylo způsobené i tím, že jsme měli tři vyloučení za dvacet minut. Byli jsme pod tlakem a podržel nás výborně chytající Bowsie (Landon Bow). Ve třetí třetině se čekalo, kdo dá gól. Nikomu se to nepodařilo. My jsme spokojení, že se nám podařilo rozhodnout pár vteřin před koncem prodloužení. Vezeme si odtud dva velice cenné body. U Jardy Jágra to ještě není zdravotně stoprocentní, šel hrát, protože jsme neměli hráče. Před zápasem nám ještě omarodil Ziki (Ladislav Zikmund), jinak by nejspíš hrát nešel."