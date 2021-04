Kladno vyhrálo v Jihlavě 5:2 a snížilo na 1:2 na zápasy

Jihlava - Hokejisté Kladna vyhráli ve třetím utkání finále první ligy v Jihlavě 5:2 a snížili stav série na čtyři vítězné zápasy na 1:2. Gólem a dvěma asistencemi se na úspěchu podílel kapitán Rytířů Tomáš Plekanec. Tým devětačtyřicetiletého hrajícího majitele Jaromíra Jágra tak nepovolil Dukle v přímém souboji o účast v extralize mečbol. Čtvrtý zápas se hraje ve čtvrtek od 17:30 opět v Jihlavě, série pak bude pokračovat v neděli v Kladně.

Dukla se prosadila hned z první šance v utkání v 58. vteřině. Strejček uvolnil Lichance, který bekhendem překonal Košarišťana. Kladenská jednička se vrátila do branky poté, co ve druhém utkání dostal přednost Brízgala. Domácí byli i nadále nebezpečnější a zvýšit mohli Pekr či Illéš. Rytíři se radovali z vyrovnání v 11. minuty, kdy Žukov vyrazil Fryeovu střelu na pravý kruh k Melkovi, který zamířil do odkryté branky.

Středočeši byli aktivnější, neprosadili se ale při Illéšově vyloučení a v 19. minutě po Jágrově přihrávce v úniku ztroskotal Plekanec na Žukovovi. Kladno otočilo stav 19 sekund před koncem první třetiny v oslabení. Po Plekancově asistenci se dostal sám před ruského gólmana Machala a prostřelil jej mezi betony. S devíti góly v play off unikl v čele tabulky střelců Melkovi, který se mu předtím vyrovnal.

Na začátku druhé části se Rytíři ubránili i 21 sekund ve třech proti pěti. Hned po skončení dlouhé početní výhody trefil Čachotský bekhendem levou tyčku. Ve 28. minutě při druhém Illéšově trestu skóroval Plekanec a poslal Kladno do dvoubrankového náskoku.

Za 29 sekund ale dostal Duklu zpět na kontakt také střelou z pravého kruhu Pekr. Početní výhodu hostů při Marešově pobytu na trestné lavici zkrátil Snuggerudův faul, v 36. minutě při Lichancově vyloučení už Rytíři udeřili. Po Plekancově střele se prosadil z dorážky Marosz.

Na začátku závěrečného dějství šel pykat Bukač a Kladno bylo blízko třetí využité přesilovky, ale po Machalově střele pomohla Žukovovi levá tyčka. Další možnost pojistit náskok vítěze základní části měl Marosz. Na druhé straně přestřelil z pozice mezi kruhy Jiránek a po průniku Vítězslava Brože kryl Košarišťan Čermákovo zakončení. Dukla se při Račukově vyloučení připravila o přesilovku Dundáčkovým faulem. Ve zkrácené přesilovce hostů ujel Marosz a zvýšil svým druhým gólem v utkání na 5:2. V 57. minutě mohl Marosz dovršit hattrick, ale z otočky minul.

Hlasy trenérů po zápase: Viktor Ujčík (Jihlava): "Šli jsme do vedení a vypadalo to dobře, ale pak jsme se z ledu úplně vytratili. Nemá cenu to rozvádět a musíme jen smeknout před výkonem Kladna. Pro nás to byl den blbec se vším všudy. Určitě budeme muset nějakým způsobem zapracovat na našich speciálních formacích. Jak v oslabeních, tak v přesilovkách. Play off a hlavně finále je boj. Rozhoduje v něm každá maličkost a v tomto zápasu jsme pykali za nedisciplinovanost a vyloučené hráče, i když jsme na to upozorňovali. Nepovedený zápas se vším všudy, zítra začneme znovu." David Čermák (Kladno): "Po dvou domácích porážkách jsme dnes už byli pod tlakem a potřebovali jsme urvat vítězství. I když jsme hned na začátku dostali gól, tak jsme po vyrovnání na 1:1 už byli v zápase lepší. Prohodili jsme hráče v přesilovkách, doma jsme to hráli moc staticky a dnes nám to tam spadlo. Čeká nás čtvrtý zápas, naše situace se trošku zlepšil, ale ne moc a potřebujeme zítra znovu vyhrát."

HC Dukla Jihlava - Rytíři Kladno 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) Branky a nahrávky: 1. Lichanec (Strejček, Čachotský), 29. Pekr (M. Zadražil) - 11. Melka (Frye, Mikliš), 20. O. Machala (Plekanec), 28. Plekanec (Snuggerud), 36. Marosz (Plekanec, Snuggerud), 51. Marosz (Snuggerud). Rozhodčí: Pešina, R. Čech - Zídek, Hanzlík. Vyloučení: 11:9. Využití: 0:3. V oslabení: 0:1. Bez diváků. Stav série: 2:1. Jihlava: Žukov - D. Kolář, Bukač, Mareš, Dundáček, Bilčík, Strejček, F. Eliáš - Illéš, Fronk, T. Harkabus - T. Havránek, Lichanec, Čachotský - Pekr, M. Zadražil, Jiránek - Vítězslav Brož, P. Čermák, Chlubna. Trenér: Ujčík. Kladno: Košarišťan - Frye, Mikliš, Snuggerud, Sorokin, J. Suchánek, Zacharčuk - Jágr, Plekanec, O. Machala - Hlava, Marosz, Kubík - Račuk, Pitule, Melka - V. Bílek, P. Machač, Š. Jelínek. Trenér: D. Čermák.