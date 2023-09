Kladno v Ostravě vybojovalo první body, dva góly dal Plekanec

Ostrava - Hokejisté Kladna vybojovali své první body v nové sezoně, když v 3. kole extraligy na ledě Vítkovic vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech. Dvěma góly včetně rozhodujícího nájezdu k tomu pomohl veterán Tomáš Plekanec. Vítkovičtí měli především v závěru až drtivý tlak, přesto i podruhé v sezoně z domácího hřiště odešli poraženi.

První část mohla pro Kladno skončit určitě hůř. Hosté hlavně v úvodu propadali ve středním pásmu a domácí měli rychle několik šancí. Gól však padl dost kuriózně a krkolomně, když po Babkově hrubici Fridrichovo sólo a blafák Bow vyrazil betonem nad sebe, ale padající puk si na vlastních zádech zavezl do branky.

Kladno dokázalo ztrátu rychle smazat Plekancovou trefou v přesilovce, ale rovněž při hře pět na čtyři vrátil náskok Ostravanům Kalus, který zblízka dorazil puk za Bowa.

Vyložených příležitostí Vítkovic však postupně ubylo a hosté srovnali hru. Beran mohl vyvážit i skóre, ale Machovský ve 33. minutě po jeho zakončení zblízka předvedl skvělý zákrok. Na druhé straně se proti Káňovi vyznamenal Bow a pak už se Kladno radovalo, když po krásné individuální akci Sideroffa pokořil Machovského zblízka Bláha.

Vítkovice v třetím dějství zredukovaly sestavu do tří pětek, ale do pořádného tlaku se dostaly až v závěru ve třech slepených přesilovkách, a tam zápas mohly i několikrát rozhodnout. Bow ale přes zakrytý výhled pochytal několik těžkých ran a Dejovu dorážku do odkryté brány vytěsnil Veber.

Po Slováčkově faulu měli domácí navíc 56 sekund výhodu přesilovky pět na tři, ale hosté v čele s famózním Bowem odolali a i přes poměr střel na bránu 1:17 dotáhli zápas do prodloužení.

I v něm měli stoprocentní šanci domácí: Káňa jel sám na bránu, ale Bow se opět zaskvěl. V podobné situaci se na druhé straně ocitl Ticháček, ale dotírající Raskob mu nedovolil v klidu zakončit. A tak rozhodly nájezdy a v nich se jako jediný trefil Plekanec, jenž překvapil Machovského rychlou střelou z větší vzdálenosti.

Hlasy trenérů po utkání:

Radek Philipp (Vítkovice): "My jsme vstoupili do zápasu celkem dobře, vytvořili jsme si šance, samostatné nájezdy, přečíslení, vedli jsme o gól. Druhá třetina ale z naší strany nebyla vůbec dobrá. Kladno zvýšilo důraz, dostávalo nás pod tlak a byli jsme horším týmem. Třetí třetina byla ale zase hra na jednu branku. Měli jsme spoustu šancí, střel. spoustu přesilovek, na konci dokonce pět na tři, nějakou jsme měli využít. Bohužel neproměňujeme šance."

Otakar Vejvoda (Kladno): "Samozřejmě jsme rádi za dva body. První třetinu jsme domácí pouštěli do přečíslení a nájezdů, ale od druhé třetiny jsme už byli mnohem aktivnější. Dostali jsme se zpátky do zápasu. Bohužel v třetí části jsme hráli hodně v oslabení a soupeř si vytvořil tlak. Tam hodně děkujeme gólmanovi, Bow vychytal všechna oslabení a pak i nájezdy. Za výsledek hodně vděčíme jemu.“

HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno 2:3 po sam. nájezdech (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Fridrich, 13. M. Kalus (Mueller, Percy) - 11. Plekanec (Ticháček), 35. O. Bláha (Sideroff, Dotchin), rozhodující sam. nájezd Plekanec. Rozhodčí: Obadal, Šindel - Axman, Rožánek. Vyloučení: 1:6. Využití: 1:1. Diváci: 5709.

Sestavy:

Vítkovice: Machovský - Raskob, Percy, Grman, Mikuš, Zeleňák, Gewiese, L. Kovář - Mueller, Krieger, J. Káňa - Lakatoš, Dej, Roberts Bukarts - M. Kalus, Claireaux, Kotala - Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.

Kladno: Bow - Dotchin, Klikorka, Hejda, Ticháček, Veber, Slováček - Sideroff, Plekanec, Tralmaks - Jarůšek, Klepiš, M. Procházka - Frolík, Pytlík, O. Bláha - Strnad, Babka, M. Beran - Melka. Trenér. O. Vejvoda ml.