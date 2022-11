Kladno ukončilo sérii nezdarů proti Plzni, prodloužení rozhodl Klepiš

Plzeň - Hokejisté Kladna zvítězili ve 21. kole extraligy na ledě Plzně 2:1 v prodloužení a ukončili tak sérii osmi porážek ve vzájemných zápasech se Západočechy. Po povedené úvodní dvacetiminutovce vedli hosté po trefě Adama Kubíka, jenže během prostřední části vyrovnal na 1:1 Petr Zámorský a po bezbrankové třetí třetině zajistil Rytířům druhý bonusový bod v prodloužení Jakub Klepiš, který potrestal hru Indiánů bez brankáře. Plzeň si tak připsala třetí prohru za sebou.

Úvodní třetinu ovládli lépe bruslící hosté, kteří se dostali rychle do tempa i díky početní výhodě. Nebezpečnou teč Berana ale dokázal vyrazit Pavlát a gólman domácích si poradil v 11. minutě i s podobnou šancí Pytlíka po kladenském tlaku.

Indiáni poprvé ohrozili gólmana Brízgalu až v 16. minutě, kdy nekrytý Mertl zblízka pálil jen doprostřed branky. Naopak faul Baránka dokázal necelé tři minuty před první sirénou potrestat po ideální křížné přihrávce Plekance přesnou ranou bez přípravy z pravého kruhu Kubík.

Do prostřední části vstoupili o poznání aktivněji domácí, jenže Kodýtek pálil zblízka v gólové pozici nad a za chvíli během plzeňské přesilovky musel Pavlát zlikvidovat střelu Plekance z brejku dvou na jednoho. Ve 27. minutě už domácí díky Zámorského ráně bez přípravy od modré čáry vyrovnali na 1:1.

Po polovině utkání probudil emoce na ledě Bitten vyhranou bitkou proti Sotnieksovi a při následné kladenské přesilovce Pavlát zázračně svým pravým betonem vyrazil Procházkovu střelu do odkryté branky.

Jinak se hosté v závěru druhé třetiny spíše bránili náporu domácích a po sérii vyloučení a nedovoleném zákroku Plekance nabídli soupeři dlouhou přesilovku čtyři na tři. Rytíře během ní od pohromy uchránila po bombě Schleisse pouze horní tyčka.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky Kubík vypálil z brejku dvou na jednoho příliš slabě a domácí poté nezužitkovali dvě přesilové hry, když je srážely kombinační nepřesnosti. Naopak v 53. minutě z dalšího protiútoku zahrozil svým pokusem z mezikruží Sotnieks. Rytíři následně nepotrestali vyloučení Holešinského a muselo se prodlužovat.

Během nastavení sice nejprve neproměnil bekhendový blafák tváří v tvář Pavlátovi Melka, ale v 64. minutě při třetím plzeňském odvolání gólmana při prodloužení v sezoně potrestal chybnou rozehrávku domácích trefou do prázdné branky Klepiš.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "Z naší strany byla první třetina velmi špatná. Byli jsme všude pozdě a prohrávali jsme osobní souboje. Po domluvě v kabině se hra ve druhé třetině zlepšila. Vytvořili jsme si tlak a šance, z čehož se nám podařilo vyrovnat. Bylo to ovlivněné množstvím vyloučení. Za stavu 1:1 ve třetí třetině jsme nevyužili dvě přesilovky a spělo to po ubránění přesilovky Kladna k nerozhodnému stavu. Chtěli jsme vyhrát a v prodloužení rozhodla individuální chyba, kterou soupeř potrestal. V přesilovkách nám dnes chyběla větší četnost střelby. Speciální týmy dnes rozhodují zápasy."

Otakar Vejvoda (Kladno): "Byli jsme hodně spokojeni s první třetinou, kdy jsme dominovali a dali jeden gól. Plzeň tam měla víceméně jen jednu šanci. Ve druhé třetině hodně ovlivnila hru vyloučení. Plzeň se vrátila do hry a začala více bruslit. Ve třetí třetině to už od obou týmů směřovalo k prodloužení a nám se pak podařilo dát gól do prázdné branky. Musím týmu poděkovat za bojovný výkon."

HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Zámorský (A. Dvořák, Mertl) - 18. Kubík (Plekanec, Ticháček), 64. Klepiš. Rozhodčí: Sýkora, Úlehla - Brejcha, J. Svoboda. Vyloučení: 7:8, navíc Bitten - Sotnieks 5 min. Využití: 0:1. Diváci: 4582.

Sestavy:

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Baránek, Kaňák, Houdek, Kremláček, Kvasnička - Holešinský Kodýtek, Schleiss - Rekonen, Mertl, Sedlák - Hrabík, Malát, Suchý - Adamec, Bitten, Lang - A. Dvořák. Trenér: Kořínek.

Kladno: Brízgala - Slováček, Kehar, Sotnieks, Ticháček, Babka, Cibulskis - M. Procházka, Plekanec, Kubík - Indrák, Klepiš, Brodecki - Pytlík, Zikmund, Melka - Michnáč, Filip, Beran. Trenér: Vejvoda.