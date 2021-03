Kladno se drží v čele první ligy, Prostějov postoupil do play off

Praha - Hokejisté Kladna zdolali v 32. kole první ligy i díky dvěma asistencím Jaromíra Jágra doma Sokolov 5:2 a drží si stále v čele soutěže jednobodový náskok před Přerovem. Druhému týmu tabulky chybí do konce základní části jediný zápas, zatímco Rytířům ještě dva. Přerov porazil poslední Kadaň 3:1 a připsal si už osmou výhru za sebou. I přes porážku v Litoměřicích 3:4 postoupil do předkola play off jedenáctý Prostějov. Přímou účast ve čtvrtfinále si pojistily po Kladnu a Přerovu Jihlava a Vrchlabí.

Kladno otevřelo skóre v 11. minutě, kdy se prosadil po Jágrově přihrávce Ondřej Machala. Ještě v první třetině zvýšil Matyáš Filip, ale mezi 28. a 33. minutou vyrovnal dvěma góly v přesilových hrách Tomáš Vracovský. Za 98 sekund se radovali domácí po brance Nicolas Hlavy a 37 vteřin před druhou pauzou jim vrátil dvoubrankový náskok v početní výhodě Adam Kubík.

Výsledek dovršil v 52. minutě Machala opět po Jágrově asistenci. Devětačtyřicetiletý majitel Rytířů bodoval ve čtvrtém z uplynulých pěti duelů a nasbíral v nich devět bodů za gól a osm přihrávek.

Jágrovu týmu stačí bez ohledu na ostatní výsledky v sobotu v Šumperku a v pondělí doma s Vrchlabím získat k trimfu v dlouhodobé části tři body. Přerov už hraje jen v sobotu v Sokolově.

Přerov s Kadaní, která posedmé za sebou nebodovala, od 14. minuty prohrával po brance Jakuba Veselého. Až v čase 37:39 vyrovnal Jan Süss, který po 57 vteřinách třetí třetiny také otočil stav. Výsledek dovršil 21 sekund před koncem při power play Trhačů do prázdné branky Jakub Svoboda.

Třetí Jihlava vyhrála počtvrté za sebou a na ledě nováčka Kolína kralovala po výsledku 8:2. Hattrickem zazářil Jakub Illéš a tři asistence si připsal Jiří Fronk. Kozlům se s pětibodovou ztrátou na 12. místo rozplývá vidina účasti v play off.

Čtvrté Vrchlabí zdolalo dalšího nováčka Šumperk 4:2 a oslavilo osmou domácí výhru v řadě. Má náskok šesti bodů před pátou Porubou, šestými Litoměřicemi i sedmým Vsetínem a se všemi má lepší vzájemnou bilanci.

Vrchlabí vedlo nad předposledním celkem tabulky ve 12. minutě díky trefám Tomáše Zemana a Pavla Mrni 2:0. Ve druhé třetině ale snížil Petr Kratochvíl a v 55. minutě vyrovnal Jan Milfait. Za 61 sekund vrátil Vrchlabí vedení Mrňa a dvě minuty před koncem při power play pečetil výhru Ondřej Matýs.

Prostějov sice popáté za sebou nebodoval, ale přesto je v předkole. Jestřábi mají sedmibodový náskok před třináctým Havířovem, který zdolal Benátky nad Jizerou 4:3 až po samostatných nájezdech. Litoměřice vyhrály potřetí za sebou a podeváté z uplynulých deseti duelů. Rozhodl o tom v 51. minutě v přesilové hře Martin Procházka.

Po třetím utkání bez bodu za sebou si opět zkomplikovalo situaci dvanácté Ústí nad Labem, které podlehlo na ledě Vsetína 0:1. Jedinou branku vstřelil ve 23. minutě Jan Berger. Osmnáctiletý gólman Jakub Málek udržel ve svém 15. zápase v první lize premiérové čisté konto, ke kterému potřeboval 24 zákroků. Valaši vyhráli šestý ze sedmi zápasů pod novým trenérem Romanem Stantienem.

Havířov vyhrál počtvrté z posledních pěti zápasů, ústeckému Slovanu se se dvě kola před koncem přiblížil na rozdíl dvou bodů a v sobotu se představí právě na jeho ledě. Havířov sice s Benátkami nad Jizerou prohrával 0:2 i 1:3, ale obrat dovršili v nájezdech jediní úspěšní střelci Ondřej Procházka a Jan Rudovský. Patnácté Benátky mají stejně jako čtrnáctý Frýdek-Místek mají ztrátu tří bodů na Ústí nad Labem.

Na lavičce Poruby si odbyli premiéru nový kouč Karel Suchánek s asistentem Davidem Moravcem, olympijským vítězem z Nagana a dvojnásobným mistrem světa. Ti nahradili Martina Janečka a Marka Pavlačku a Ostravané proti Třebíči ukončili sérii čtyř porážek. Vítězný gól dal na konci druhé třetiny Radek Pořízek.

32. kolo první hokejové Chance ligy:

--------

Přerov - Kadaň 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: 38. a 41. Süss, 60. Jakub Svoboda - 14. Jakub Veselý. Rozhodčí: Cabák, Vrba - Blažek, Hranoš. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Bez diváků.

Vrchlabí - Šumperk 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Branky: 12. a 56. Mrňa, 7. T. Zeman, 58. Matýs - 35. P. Kratochvíl, 55. Milfait. Rozhodčí: Wagner, Zavřel - Podrazil, Horažďovský. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Bez diváků.

Vsetín - Ústí nad Labem 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka: 23. Berger. Rozhodčí: Koziol, Šudoma - Bartek, Konvička. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Bez diváků.

Litoměřice - Prostějov 4:3 (1:0, 2:3, 1:0)

Branky: 14. L. Stehlík, 37. J. Holý, 38. T. Urban, 51. Martin Procházka - 21. Hrníčko, 22. P. Mrázek, 39. D. Bartoš. Rozhodčí: Petružálek, Micka - Kotlík, Špringl. Vyloučení: 4:4. Využití: 3:1. Bez diváků.

Havířov - Benátky nad Jizerou 4:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:2, 2:0 - 0:0)

Branky: 39. Kachyňa, 46. J. Doktor, 53. F. Seman, rozhodující sam. nájezd O. Procházka - 17. D. Svoboda, 24. Jiruš, 40. Křepelka. Rozhodčí: Skopal, Ondráček - Kráľ, Komínek. Vyloučení: 5:5, navíc Maruna (Havířov) 10 min. Využití: 1:1. Bez diváků.

Poruba - Třebíč 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

Branky: 25. Teper, 28. Szathmáry, 40. Pořízek - 4. Bittner, 32. Nedvídek. Rozhodčí: J. Doležal, Kašík - J. Novák, Zídek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Bez diváků.

Kolín - Jihlava 2:8 (1:2, 1:3, 0:3)

Branky: 4. Šafránek, 33. Husa - 11., 29. a 45. Illéš, 2. Jiránek, 25. Skořepa, 26. Chlubna, 52. Vítězslav Brož, 54. Cachnín. Rozhodčí: Souček, Pilný - Štofa, Bohuněk. Vyloučení: 10:5. Využití: 0:2. Bez diváků.

Kladno - Sokolov 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Branky: 11. a 52. Machala, 17. M. Filip, 35. Hlava, 40. Kubík - 28. a 33. Vracovský. Rozhodčí: Jechoutek, Čáp - Belko, Tvrdík. Vyloučení: 8:4, navíc Plekanec, Hajný (oba Kladno) 10 min. Využití: 1:2. Bez diváků.

Tabulka:

1. Kladno 32 19 3 5 5 121:81 68 2. Přerov 33 17 7 2 7 112:81 67 3. Jihlava 32 16 6 4 6 124:76 64 4. Vrchlabí 32 19 2 1 10 120:80 62 5. Poruba 32 16 2 4 10 102:83 56 6. Litoměřice 32 15 4 3 10 119:105 56 7. Vsetín 32 16 3 2 11 88:78 56 8. Třebíč 32 16 1 5 10 96:83 55 9. Sokolov 32 14 3 2 13 125:106 50 10. Slavia Praha 32 13 3 4 12 95:94 49 11. Prostějov 32 13 3 2 14 114:101 47 12. Ústí nad Labem 32 10 4 4 14 84:103 42 13. Havířov 32 10 3 4 15 87:88 40 14. Frýdek-Místek 32 12 1 1 18 89:107 39 15. Benátky nad Jizerou 32 10 2 5 15 84:104 39 16. Kolín 32 10 3 1 18 91:127 37 17. Šumperk 33 6 1 4 22 82:142 24 18. Kadaň 32 4 2 0 26 75:169 16

Další program:

--------

Sobota 6. března - 33. kolo:

16:00 Ústí nad Labem - Havířov, Vrchlabí - Kolín,

17:00 Šumperk - Kladno, Sokolov - Přerov, Kadaň - Vsetín, Benátky nad Jizerou - Litoměřice, Prostějov - Slavia Praha, Frýdek-Místek - Poruba,

17:30 Třebíč - Jihlava.