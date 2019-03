Praha - Hokejisté Kladna už i s Jaromírem Jágrem v sestavě vyhráli v pátém čtvrtfinálovém utkání první ligy doma nad Přerovem 4:1 a slaví postup po vítězství 4:1 na zápasy. Stejně tak dovršila sérii Jihlava, která zpečetila účast v semifinále výhrou nad Litoměřicemi 4:2. Další favorité doma mečbol neproměnili - Vsetín podlehl Prostějovu 2:4 a České Budějovice prohrály s Havířovem 2:3.

Sedmačtyřicetiletý Jágr po sehrání prvních šesti duelů v soutěžní sezoně zůstal v obou duelech v Přerově v civilu jen na lavičce po boku trenérů, ale dnes se opět vrátil na pravé křídlo první formace vedle další hvězdy Rytířů a lídra produktivity play off Tomáše Plekance. V utkání ani jeden nebodovali.

"Nebylo to kvůli tomu, že bych se šetřil, to vůbec ne. Vím, že jedině díky zápasům se do toho můžu dostat. Měl jsem určitý druh zranění, ale v play off o tom nechci mluvit. Nebyl jsem schopný nastoupit," objasnil svou absenci ve dvou duelech Jágr.

Cestu za posunem mezi nejlepší čtyři Kladnu řídili nejdříve přesnými trefami obránci. V polovině úvodní části se trefil od modré čáry Kanaďan Brendon Nash a v 26. minutě zvýšil v přesilové hře Jiří Říha. Ještě ve druhé třetině sice snížil Filip Dvořák, ale v polovině závěrečné části uklidnil Rytíře ve vlastním oslabení Petr Vampola a pojistku přidal ještě Šimon Jelínek.

"Každý zápas byl těžký. Sice jsem odehrál jenom tři, ale všechno šlo do poslední třetiny, možná až na ten druhý. Ani tentokrát to vůbec nebylo jednoznačné a bylo to 2:1. Měl jsem docela obavy, protože jsme šli do tří. Tam jsme to sehráli výborně. To byl klíčový moment zápasu, potom Vampy (Vampola) ujel v oslabení a rozhodnul sérii. Jinak to byly nervy do konce," doplnil Jágr.

Vítěz základní části Jihlava vedla už po 10 vteřinách díky brance Josefa Skořepy, ale v sedmé minutě vyrovnal ve vlastním oslabení Fin Markus Korkiakoski. Mezi 33. a 37. minutou získali Dukle rozhodující náskok Jan Holý a Matěj Pekr. Stadionu sice ještě vykřesal naději Martin Kadlec, ale sekundu před koncem stanovil konečný výsledek při power play Adam Zeman.

"Samozřejmě jsme rádi, že jsme sérii zvládli, a dál to hodnotit nebudu, protože bych řekl něco, co bych říct nechtěl... Protože v životě jsem neviděl tolik odválených zápasů jako v sérii s Litoměřicemi. Někteří hráči soupeře více odleželi na ledě než odehráli," řekl klubovému webu kouč Dukly Petr Vlk.

"Tohle je opravdu přes čáru. Celou sérii jsme odehráli naprosto férově. Z naší strany jsem neviděl jediný likvidační zákrok. My kdybychom sestříhali likvidační zákroky na naše hráče na hlavu a podobně, tak by stáli další jihlavští hráči. A já tady nebudu poslouchat takové nesmysly," reagoval kouč Litoměřic Daniel Tvrzník.

Vsetínu pokus o dovršení postupu před domácím publikem nevyšel. Prohrával od konce první třetiny po gólu Marka Račuka a v 35. minutě zvýšil náskok Jestřábů Radek Prokeš. Za tři minuty sice v přesilové hře snížil Jakub Teper, ale 26 sekund před koncem druhého dějství vrátil hostům dvoubrankové vedení Jan Starý a v úvodu třetí třetiny ještě zvýšil opět Račuk. Stav už jen zkorigoval Radim Kucharczyk.

Havířov předvedl v Českých Budějovicích skvělý vstup do utkání a díky gólům Jakuba Kotaly a Tomáše Gřeše vedl už v sedmé minutě 2:0. Ve 24. minutě sice snížil v početní výhodě Cody Bradley, ale za pět minut se opět radovali hosté díky brance Lukáše Bednáře. Po 81 sekundách třetí části sice opět udeřil Bradley, ale byla to poslední radost Motoru v zápase.

"V jakékoliv lize, v jakémkoliv play off, jakmile budeš mít v týmu pasažéry a nebudeš připravený hrát od první minuty, neuspěješ. Stejně jako dneska. Nám hrála jedna lajna," zlobil se trenér Českých Budějovic Václav Prospal.

Čtvrtfinále play off první hokejové Chance ligy - 5. zápasy:

Motor České Budějovice - Havířov 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Branky: 24. a 42. Bradley - 4. Kotala, 7. Gřeš, 29. L. Bednář. Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek - Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:1. Diváci: 6338. Stav série: 3:2.

Vsetín - Prostějov 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Branky: 38. Teper, 52. Kucharczyk - 18. a 42. Račuk, 35. Prokeš, 40. Starý. Rozhodčí: J. Doležal, Dědek - Lukš, J. Novák. Vyloučení: 5:9, navíc Kopta 5 min. a do konce utkání, Frolo, Šelepňov, Pitule všichni 10 min. - T. Pšenička 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 4520. Stav série: 3:2.

Jihlava - Litoměřice 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Branky: 1. Skořepa, 33. J. Holý, 37. Pekr, 60. A. Zeman - 7. Korkiakoski, 49. M. Kadlec. Rozhodčí: Kopeček, Barek - Coubal, Kokrment. Vyloučení: 8:7, navíc Suchánek (Jihlava) 10 min. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 2937. Konečný stav série: 4:1.

Kladno - Přerov 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 10. Nash, 26. J. Říha, 51. Vampola, 54. Š. Jelínek - 35. F. Dvořák. Rozhodčí: Souček, Šindel - Podrazil, Bosák. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4825. Konečný stav série: 4:1.

Další program:

Neděle 10. března - 6. zápasy:

17:00 Prostějov - Vsetín,

17:30 Havířov - Motor České Budějovice.