Kladno potvrdilo, že bude hrát domácí zápasy v Chomutově

Kladno - Vedení hokejistů Kladna dnes potvrdilo, že své domácí extraligové zápasy budou hrát v Chomutově. Kladenský stadion se rekonstruuje a opravy se výrazně protahují. Může se stát, že Rytíři odehrají v chomutovské Rocknet areně celou sezonu.

Středočeši informovali o tom, že by měli po návratu mezi elitu hrát v Chomutově, již v polovině července. Nyní doladili dohodu s představiteli Chomutova. "Rádi bychom před začátkem sezony řešili jen pozitivní věci, ale realita je bohužel jiná," uvedl na červencové tiskové konferenci hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr. "Věříme, že město (majitel zimního stadionu) udělá vše, co půjde. Věděli jsme, že nás čeká složitá sezona, kdy zřejmě dvě mužstva spadnou do první ligy. Teď je před námi úkol, se kterým jsme nepočítali," konstatoval.

Zástupci kladenského klubu hledali arénu, která splňuje extraligové podmínky. Ve hře byla například i pražská Tipsport aréna, ve které trénuje Sparta, ale prioritou byl Chomutov. "Celou situaci musíme vzít jako výzvu. Vymlouvat se na chybějící domácí prostředí by k ničemu nebylo. Věřím, že si uděláme z Chomutova domácí stadion a budeme to brát takhle nejen my jako hráči, ale taky naši fanoušci a třeba z řad místních získáme i další příznivce," uvedl Jágr.

Chomutov, která má relativně novou arénu postavou v roce 2011, působí až v krajské soutěži. Piráti, kteří hráli v letech 2015 až 2019 extraligu, totiž loni zkrachovali.

Kladno se poprvé v extralize představí v Chomutově v pátek 10. září, kdy v 1. kole přivítá Vítkovice. V pondělí 6. září zde odehraje i generálku proti Litvínovu.