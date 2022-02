Kladno podlehlo Liberci a na Zlín má náskok už jen 12 bodů

Chomutov - Hokejisté Kladna prohráli ve 49. kole extraligy s Libercem 1:3 a ukončili tak svoji sérii dvou výher za plný počet bodů. Všechny branky duelu padly ve druhém dějství. S Bílými Tygry tak nezískali ani bod i ve čtvrtém vzájemném měření v sezoně. Náskok Rytířů na poslední Zlín se po výhře Beranů nad Vítkovicemi snížil na 12 bodů. Naopak Liberec po dvou předchozích porážkách touto výhrou poskočil na osmé místo vyrovnané tabulky.

Domácí tým nastoupil opět bez hrajícího majitele Jaromíra Jágra, hostům chyběl v brance nemocný Kváča, jehož zastoupil Pavelka. Musel sice čelit několika závarům před svojí klecí, ale Rytíři si žádnou vyloženou šanci v úvodní dvacetiminutovce nevypracovali.

První třetina byla rozkouskovaná několika šarvátkami a taky devíti dvouminutovými tresty. Jedinou možnost na změnu skóre měl v 8. minutě hostující Zachar, ale Bow jej pravým betonem vychytal.

Brzy po první přestávce uplatnil Liberec důraz před brankou soupeře. Nejprve Šír lehkou tečí Šedivého střely otevřel skóre, 56 vteřin poté pohotově propálil Zachar vše, co mu stálo v cestě.

Kladenské akcie vrátil do hry důrazný Zikmund. Procpal se na dostřel Pavelkovy branky a vyraženou ránu sám v pádu dopravil do sítě. Jenže Bílí Tygři si vzali dvoubrankové vedení rychle zpět, když se v přesilové hře nejlépe zorientoval před brankou Klapka.

Kladno vstoupilo do třetí třetiny aktivně, ale Liberec zpevnil obranu, nepouštěl Rytíře na dostřel Pavelkovy branky a naopak podnikal rychlé brejky. Tato taktika mu vydržela až do konce, kdy hosté přežili oslabení spojené s power play a dotáhli zápas do vítězného konce. Bílí Tygři tak vyhráli venku třetí ze čtyř duelů, naopak Kladno prohrálo v chomutovském azylu potřetí z posledních čtyř utkání.

Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 26. Zikmund - 23. J. Šír (J. Šedivý, Rychlovský), 24. Zachar (M. Ivan, Filippi), 32. Klapka (Melancon, M. Ivan). Rozhodčí: Lacina, Pražák - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 5:9. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Kladno: Bow - Dotchin, Arzamascev, Ticháček, Wood, J. Suchánek, Baránek, Donaghey - M. Beran, Plekanec, Hlava - Melka, Zikmund, Pytlík - O. Bláha, M. Filip, M. Indrák - Kuťák, Babka. Trenér: D. Čermák.

Liberec: J. Pavelka - J. Šedivý, Šmíd, Melancon, Aubrecht, Štibingr, M. Ivan, Bukač - Měchura, Filippi, Birner - Zachar, Gríger, Ordoš - Klapka, P. Jelínek, J. Vlach - Faško-Rudáš, J. Šír, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.