Kladno opět stáhlo manko na soupeře nad sebou, porazilo Karlovy Vary 5:0

Chomutov - Hokejisté Kladna porazili v utkání 51. kola extraligy Karlovy Vary 5:0. Předposlední Rytíři vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů a snížili manko na třináctý Litvínov na čtyři body, na Energii mají šestibodové manko. Za plným ziskem vykročili Středočeši už během první třetiny, kterou vyhráli 2:0. Gól a nahrávku si připsali Ladislav Zikmund a Tomáš Plekanec, dvě asistence zaznamenal další útočník Antonín Melka. Brankář Landon Bow udržel potřetí v sezoně čisté konto.

"V první třetině jsme soupeři odskočili na rozdíl dvou gólů, ta druhá nebyla úplně dobrá, ale ve třetí třetině jsme se vrátili k té dobré hře ze třetiny první, vytvářeli jsme si šance, odskočili na víc gólů a zaslouženě jsme vyhráli. Chtěl bych kluky za dnešní výkon pochválit a poděkovat jim za tři body," prohlásil asistent domácího kouče Jiří Burger.

Kladnu vyšel nástup, když šlo do vedení už po 85 sekundách. Pytlík sice prvním pokusem hostujícího gólmana Lukeše nepřekonal, ale po závaru před hostujícím brankovištěm k němu puk vyplaval znovu a mladý útočník neměl problém poslat ho do odkryté branky.

V končící šesté minutě mohl vyrovnat Průžek, ale kladenský gólman Bow byl proti. Zanedlouho se naopak radovali znovu Rytíři. Zikmund schoval svou střelu za jednoho z karlovarských hráčů a překvapil Lukeše. Po polovině třetiny byl blízko další trefě právě Zikmund, tentokrát však stavem nepohnul. Před přestávkou neuspěl z dorážky Plekanec.

"My jsme zklamaní z toho, co jsme tady dneska předvedli, a to počínaje prvním střídáním. Tam jsme dokázali dvakrát propadnout, ve druhém jsme si nechali lehkovážně dorazit první gól, což pak určilo ráz celého utkání. Náš výkon - hlavně v té první třetině - byl absolutně bezkrevný a neměl vůbec žádné parametry," řekl asistent hostujícího kouče Tomáš Mariška.

Domácí se přes dvoubrankové vedení neschovali do obranné ulity, místo toho byli dál aktivnějším mužstvem na ledě. Nevyužili sice přesilovku, ale pak se sami dokázali ubránit při oslabení a příležitosti na jejich straně opět začaly přibývat. Ve 34. minutě v rozmezí pár sekund pálil nebezpečně Plekanec a po Dotchinově nastřelení nechybělo mnoho Hlavovi.

Karlovarští pak špatně vystřídali a přišlo je to velmi draho, byť se v oslabení ubránili. Pouhé dvě sekundy po vypršení trestu totiž Beran zvýšil na 3:0, když byl po Melkově pokusu dostatečně důrazný na brankovišti a z dorážky překonal Lukeše. Snížit mohl Beránek, ale Bow byl pozorný.

Hned v úvodu třetího dějství vyhrál Lukeš další minisouboj s Plekancem, stejně dobře si ale vedl i Bow při dalším pokusu Beránka. V oslabení pak notně pozlobil hosty Pytlík, na Lukeše však podruhé v utkání nevyzrál. Když pak právě Pytlík pykal o chvilku později na trestné lavici, pomohla Bowovi po Černochově teči tyčka.

V 55. minutě Baránek následoval po minutě na trestnou lavici Wooda a hosté hráli pět na tři. Místo vykřesání naděje přišla potupa: Plekanec po sprintu přes tři čtvrtiny hřiště přidal se štěstím čtvrtý gól. Výsledek pak pečetil v závěru ještě Kubík.

"Vystihnul jsem tam jejich nahrávku a pak už jsem jen zkusil ujet sám na bránu. Nevěděl jsem, jak daleko za mnou je ten hráč, tak jsem se jen do toho snažil kopnout. Se štěstím to tam pak padlo. Byl to takový šmudla na konec, ale zaplaťpánbůh za něj. Měl jsem tam předtím asi pět jasných šancí, ale pokaždé mi to chytil," připomněl Plekanec. Ve hře tři na pět se prosadil podruhé v kariéře. "Jednou to bylo ještě v NHL," řekl Plekanec.

"Z naší strany tam těžko hledat něco pozitivního. Něco jsme si k tomu hned řekli v kabině, protože celý ten zápas byl z naší strany špatný. A zatímco my jsme neměli v podstatě žádné střely, kdyby tam náš gólman nepochytal některé další šance, tak jsme nemuseli prohrát jen těch 0:5. Ten zápas nám prostě nesednul, Kladno nás ve všech směrech přejelo. A inkasovaný gól v přesilovce pět na tři, to byl asi takový vrchol našeho dnešního výkonu," přiznal útočník poražených Petr Koblasa.

Hlasy trenérů po utkání:

Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. Pytlík (Zikmund), 8. Zikmund (Melka), 37. M. Beran (Melka, Wood), 55. Plekanec, 58. Kubík (Hlava, Plekanec). Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk - Komárek, Malý. Vyloučení: 5:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Kladno: Bow - Dotchin, Arzamascev, Ticháček, Wood, J. Suchánek, Baránek, Donaghey - Kubík, Plekanec, Hlava - Pytlík, Zikmund, Melka - M. Indrák, M. Filip, M. Beran - Jágr, Kuťák, Babka. Trenér: D. Čermák.

Karlovy Vary: Š. Lukeš - Plutnar, M. Rohan, Parkkonen, Dlapa, T. Havlín, Pulpán, Weinhold - O. Beránek, T. Mikúš, T. Rachůnek - Vondráček, Hladonik, Redlich - Kohout, Černoch, Koblasa - Osmík, Jiskra, Průžek. Trenér: Pešout.