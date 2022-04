Kladno může ukončit baráž s Jihlavou a potvrdit setrvání v extralize

Chomutov - Hokejisté Kladna mohou v pondělí ukončit baráž o extraligu. Nad nejlepším týmem první ligy Jihlavou vedou 3:1 a k setrvání mezi elitou jim chybí udělat poslední krok. Na své straně budou mít při prvním ze tří mečbolů výhodu domácího prostředí, byť v Chomutově, který se stal jejich dočasným působištěm při rekonstrukci stadionu. Utkání začne v 18 hodin.

Přes slibně rozehranou sérii nepodléhají Rytíři přehnanému optimismu. "Je super, že budeme hrát doma. Musíme to urvat co možná nejdříve, protože určitě platí, že ten poslední krok je nejtěžší. Nikdo z nás už se nechce vracet do Jihlavy," prohlásil obránce Marek Baránek.

"Myslím, že to bude pořád stejně těžký boj jako ty předchozí zápasy. Určitě to tam nepojedou odevzdat. Musíme se na to co nejlépe připravit, odpočinout si a hrát alespoň tak, jak jsme hráli dneska. Každý zápas je jiný a může se stát cokoliv. Chceme to ukončit v pondělí v Chomutově," řekl útočník Adam Kubík.

Jihlavští potřebují vymazat z hlav výprask 2:7, který naposledy utrpěli před svými diváky. "Za tím posledním zápasem, který byl pro nás zápas blbec, musí být tlustá čára. Nechceme na to dál myslet. V pondělí jedeme do Chomutova hrát o život. Vůbec si nepřipouštíme, že už by se nehrálo u nás v Jihlavě, budeme se rvát dál. Play off má kouzlo v tom, že jeden zápas můžeme prohrát takhle, ten další se hraje zase od nuly," uvedl jihlavský trenér Viktor Ujčík.

"Bude to těžké, ale děláme, co můžeme. Třeba to ještě zlomíme. Z naší strany je to o bojovnosti. Není nás moc, dva měsíce hrajeme co třetí den. Nebudeme nic měnit, jdeme prostě bojovat. Může to být náš poslední zápas, nemáme vůbec co ztratit a uvidíme, na co to bude stačit. Chceme vyhrát další duel. A buď se to povede, nebo nepovede," řekl obránce Vlastimil Bilčík.