Kladno bez Jágra prohrálo na ledě vedoucí Mladé Boleslavi 0:3

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 13. kole extraligy doma Kladno 3:0 a díky třetí výhře za sebou se drží v čele tabulky. Prvním čistým kontem v sezoně k tomu pomohl slovinský gólman Gašper Krošelj, který si připsal 19 úspěšných zákroků. Rytíři, kteří nastoupili bez zraněného devětačtyřicetiletého hrajícího majitele Jaromíra Jágra, prohráli počtvrté v řadě.

Hosté se od úvodu museli bránit atakům lídra, který se v 7. minutě dostal do vedení. Z dorážky se prosadil slovenský útočník Kelemen. Na druhé straně se o chvíli později prokličkoval do dobré šance Plekanec, ale Krošelj stihl zasáhnout levým betonem.

Druhou třetinu zahájila Mladá Boleslav v přesilovce pěti proti třem, kterou dokázal záhy po jejím začátku využít Kotala. Na ledě se pak přitvrdilo a k vidění byla také šarvátka mezi domácím Stránským a Suchánkem.

Kladno mohl vrátit do hry hned v úvodu třetí třetiny Račuk, ale v dobré pozici napálil jenom brankáře Krošelje. Přesně v polovině třetiny se před gólmana Bowa proháčkoval Kousal, ale brankář hostů udržel rozdíl o dvě branky.

Poté přišlo zdržení v podobě rozbitého plexiskla, jehož výměna trvala domácím správcům dvacet minut. Pauza prospěla více Kladnu, které mělo hned po dvaceti sekundách hry dobrou šanci na snížení.

Hosté se nevzdávali a šli do power play už tři a půl minuty před koncem. Jako první mohla využít nerovnovážného stavu na ledě domácí Mladá Boleslav, ale Fořt trefil jen tyč prázdné kladenské branky. Kladno pak šlo ještě do oslabení a přesilovku opět velmi rychle využil Raška.

Hlasy po utkání:

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Náš nejlepší hráč byl brankář a my mu můžeme děkovat, že jsme zápas uhráli. Věděli jsme, že Kladno odehrálo výborný zápas v Pardubicích a nepovedený doma a že se budou chtít zlepšit právě v derby. My jsme ale neodehráli dobrou partii, neměli jsme nasazení, které bychom potřebovali. Díky tomu, že nás držel gólman a Kladno nedalo gól, jsme to uhráli. Ale nebyl to výkon, který bychom chtěli a uměli."

David Čermák (Kladna): "Po našem pátečním výsledku 1:8 s Plzní jsme nastoupili s velkým respektem a na naší hře to bylo v první třetině hodně vidět. Od druhé třetiny jsme se zlepšili a ve třetí části jsme měli několik šancí, ale pokud je nevyužijeme, tak bez gólu se bodovat nedá."

BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Kelemen (D. Moravec), 22. Kotala (D. Šťastný, Claireaux), 58. A. Raška (Claireaux). Rozhodčí: Mrkva, Kika - Lučan, Kis. Vyloučení: 5:9. Využití: 2:0. Diváci: 3379.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, D. Moravec, Bernad, Jánošík, Šidlík - D. Šťastný, Fořt, Kelemen - P. Kousal, O. Najman, Lunter - A. Raška, Claireaux, Kotala – J. Stránský, Bičevskis, Eberle. Trenéři: R. Rulík a Patera.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Wood, Baránek, J. Suchánek, Donaghey, Nilsen – Kristo, Plekanec, Hlava – M. Beran, Kubík, Dvořáček – Melka, M. Filip, Račuk – O. Bláha, Pitule, Hajný. Trenér: D. Čermák.