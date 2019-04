Zmrzliny značky Polárka mají v současnosti na tuzemském trhu zhruba čtyřprocentní podíl. Snímek výrobků Polárky je z 15. dubna 2019 z tiskové konference k příležitosti 70 let existence značky.

Zmrzliny značky Polárka mají v současnosti na tuzemském trhu zhruba čtyřprocentní podíl. Snímek výrobků Polárky je z 15. dubna 2019 z tiskové konference k příležitosti 70 let existence značky. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Zmrzliny značky Polárka mají v současnosti na tuzemském trhu podle marketingového ředitele značky Martina Kincla zhruba čtyřprocentní podíl. Firma v následujících letech plánuje rychlý růst. Letos chce do svých zmrzlinových značek investovat přes deset milionů Kč, jenom do Polárky pak miliony. Značka letos slaví své 70. narozeniny. Český zmrzlinový trh s balenými pochoutkami si dělí hlavně firmy Algida a Prima.

Podle Kincla by nárůst měly zajistit jak větší marketingové aktivity, tak umístění více výrobků v maloobchodních řetězcích, ale i ve vlastní distribuční síti. "V příštích letech chceme růst trojcifernými čísly," dodal Kincl, jehož otec Milan firmu vlastní.

Výrobu Polárky ve větším měřítku obnovil koncern Alimpex Food loni, značku částečně zmodernizoval, stále ale odkazuje na retro styl poloviny minulého století. "Vlna extrémního retra už pomalu doznívá, stále ale tady je," myslí si Kincl. Firma nyní pod značkou Polárka nabízí několik druhů Smoothie, letos chce uvést na trh příchuť jahody s banánem, dále pak například nanuky Hogo Fogo s trojitou polevou a pomerančovým toppingem nebo Jogurtovou zmrzlinu Zorba s medem a mandlemi.

Název Polárka dostala zmrzlina po prvním mláděti ledního medvěda, které se kdy v zoologických zahradách po celém světě podařilo odchovat do dospělého věku. Bylo to v pražské zoo. V roce 1949 pak Pražské mrazírny využily obliby značky a začaly do obchodů dodávat zmrzlinu s jejím jménem a obrázkem.

Alimpex Food se zabývá zejména velkoobchodem a distribucí čerstvých, mražených a nechlazených potravin, v katalogu má na 7000 položek výrobků. Do konsolidačního celku patří ale i například Lounská mlékárna nebo Mlékárna Stříbro, Mlékárna Žirovnice, Alimpex - Maso nebo Mlékárna Net Plasy (Bystřice pod Hostýnem). Předloni koncern utržil 4,17 miliardy korun, v loňském roce očekávala tržby podle své výroční zprávy za 4,3 miliardy. Podle Kincla ještě ale není hospodaření uzavřené. Předloňský zisk firmy činil čtyři miliony korun.