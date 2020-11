Kina přišla na vstupném v druhé vlně o 150 milionů Kč

Praha - Jen za druhou vlnu opatření proti šíření koronaviru přišla česká kina o 150 milionů korun jen ze vstupného. Týdenní propad tržeb kin je při plném zavřením jako nyní 25 milionů korun. Pokud zůstanou kina zavřená do ledna či do února, bude částka škod celkem až půl miliardy. V tiskové zprávě to uvedli zástupci audiovizuálních asociací. Znovu žádají vládu, aby mohla kina ve čtvrtek otevřít stejně jako některé jiné provozy či služby. Pokud se tak nestane, jsou připraveni žádat další odškodění a zvažují vůči státu i právní kroky.

Zavřená kina stavějí do kontrastu s hernami a kasiny, která se s přechodem země do třetího stupně protiepidemického systému mohou zčásti otevřít. Částečně otevřít se mohou pro veřejnost také muzea, galerie a památky, nikoli však divadla a právě kina. Zmínění zástupci audiovizuálního průmyslu nechtějí být zařazeni mezi živou kulturu a říkají, že kina lze bezpečně provozovat stejně jako například restaurace. Otevření kin je podle nich také jednou z klíčových možností, jak znovu nastartovat audiovizuální průmysl.

"V případě, že by na další týdny a měsíce zůstala zavřená kina, situace v audiovizuálním průmyslu se stane natolik závažnou, že nepomůže už nic, natož takzvaná vata, kterou naši podnikatelé už ani nemohou mít. V rámci asociací nyní diskutujeme za jednotlivé subjekty právní kroky vůči státu," uvedl předseda Asociace producentů v audiovizi (APA) Vratislav Šlajer. APA, Asociace provozovatelů kin (APK), Unie filmových distributorů (UFD) a Asociace animovaného filmu (ASAF) sdružují dohromady asi 200 společností a 300 kin.

Otevření kinosálů je podle nich možné hned ve čtvrtek 3. prosince. Čtvrtek je pro kinodistribuci dnem, kdy se mění nasazení filmů v kinech a čtvrtkem vždy začíná nový distribuční týden. Asociace argumentují i tím, že při letním otevření kin z nich nebylo hlášeno žádné ohnisko nákazy.

"Buď nás stát nechá pracovat, nebo ekonomicky zahyneme. Otevřením kin se zastaví pokles ztrát, zachováme práci pro tisíce lidí. Nejde jen o zaměstnance, ale o stovky dalších subjektů poskytujících služby kinům a distributorům v celé zemi. Při omezeném počtu diváků v kinech dokážeme alespoň nějak všichni přežít," uvedl Jan Bradáč, ředitel filmové distribuční společnosti Falcon a výkonný ředitel sítě kin CineStar.

Lidem pracujícím v audiovizuálním průmyslu či profesionálům, kteří pro tento druh průmyslu své služby poskytují, navíc podle asociací stát nevychází vstříc ani ve svých kompenzačních programech. Audiovize jako celek vypadla z programu COVID Kultura II a většina OSVČ typu kameramani, filmoví architekti či režiséři nedosáhnou nyní na žádnou z kompenzací poskytovanou podnikatelům. Některým společnostem sice může pomoci mimořádná podpora Státního fondu kinematografie, odborná rada ji ale uděluje pouze selektivně a konkrétním projektům, uvedli zástupci asociací.

Na kinodistribuční trh s ročním obratem 2,5 miliardy korun ročně je navázána další část audiovize s ročním obratem zhruba devět miliard korun, obrat celého audiovizuálního průmyslu je 30 miliard korun ročně. Během první vlny pandemie APA odhadovala celkový pokles výroby ve filmovém průmyslu a na něj navázaných oborů za letošní rok o 75 procent.