Kina diváků nabídnou sdílený divácký zážitek on-line i s chatem

Praha - Spřátelená pražská kina Aero, Bio OKO, Světozor, Bio Central z Hradce Králové a Univerzitní kino Scala z Brna ode dneška promítají formou on-line streamu. V rámci projektu Moje kino Live si zájemci mohou koupit e-vstupenku do svého oblíbeného kina a spolu s dalšími zhlédnout snímek, který nabízí v programu. Na film si musí vyhradit daný čas, protože je promítán bez pauz. Prostředí kina navodí i úvody dramaturgů, debaty a další přidružené formáty, které mají co nejvíc všem kinofilům připomínat jejich přirozené prostředí. ČTK o tom za organizátory informovala Magdaléna Novotná.

"Zásadním prvkem projektu je chat, který je během streamu pro zájemce k dispozici, aby si diváci mohli povídat, sdílet své dojmy a zkrátka být spolu v kině," uvedla Novotná.

První projekce on-line vysílání se uskuteční dnes ve 20:00. Bude se jednat o černou komedii Parazit, která získala Oscary za nejlepší film, nejlepší mezinárodní film, nejlepší původní scénář a nejlepší režii. Úvodu k filmu se zhostí ředitel kina Aero a odborník na asijskou kinematografii Jiří Flígl.

V dalších dnech kina uvedou snímky Divoké historky, Malá lež (The Farewell), Zelená kniha a The Kid. "Chceme přinést našim fanouškům sdílený divácký zážitek podobný co nejvíc tomu, co nás baví a odehrává se běžně v kině. Čekají je úvody, reakce diváků, společnost přátel, a je to i způsob, jak mohou napřímo vyjádřit podporu danému kinu. Stream začne půl hodiny před projekcí a skončí půl hodiny po projekci ruchem kavárny a kina, diváci mohou debatovat na chatu - stejně jako by si povídali na našich barech před filmem a po filmu," sdělil Vojtěch Marek koordinátor projektu a dramaturg kina Světozor.

Na chatu se v roli moderátorů debaty objeví on-line promítač, uvaděčka, a posléze i barman. "Očekáváme, že to bude hlavně zábava právě proto, že mezi diváky nebude chybět interakce. Připravujeme i další vlastní obsah a mnohá zpestření streamu. Primárně nám jde ale o kvalitní filmy a jejich projekce v rámci komunity našich kin," dodal Marek.

Vstupenky stojí od 100 do 1000 korun a je na každém divákovi, jakou z částek se rozhodne za stream kinu zaplatit a finančně jej tím podpořit podle svých možností.