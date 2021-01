Kim Čong-un volal po rozšiřování jaderného arzenálu KLDR

Pchjongjang - Severokorejský vůdce Kim Čong-un volal na sjezdu vládnoucí Korejské strany práce po rozšíření jaderného arzenálu své země a pokročilých zbraňových systémů. Sdělil, že KLDR by jaderné zbraně "nezneužila", pracuje ale na zlepšování svých "preventivních" a "odvetných" útočných schopností a rozšiřování bojových hlavic různých velikostí, informovala dnes agentura Reuters.

Kim severokorejským představitelům například nařídil podniknout kroky ve vývoji hypersonických zbraní, mezikontinentálních raket (ICBM) poháněných pevnými palivy nebo výzvědných satelitů a dronů. Severokorejský lídr také uvedl, že KLDR téměř dokončila vývoj jaderné ponorky.

Severní Korea se podle jejího autoritářského vůdce kromě toho připravuje na výrobu a testování mnohých nových zbraní včetně střely využívající systém MIRV (oddělitelné a nezávisle naváděné hlavice). Není ale jasné, nakolik je KLDR schopna jmenované zbraňové systémy vyvinout. Jde o jeden z nejuzavřenějších států a odhady o stavu jejího jaderného a raketového programu se značně liší, připomíná agentura AP.

Severokorejský lídr také řekl, že KLDR musí pokročit ve zpřesnění útoků na cíle do vzdálenosti 15.000 kilometrů a podle AP tak udělal zjevnou narážku na vzdálenost dělící Severní Koreu a USA. Právě Spojené státy Kim na sjezdu označil za největšího nepřítele a podotkl, že vztahy KLDR a USA se podle něj nezmění, ať už bude funkci amerického prezidenta vykonávat kdokoli. "Naše zahraničněpolitické aktivity by se měly soustředit a přesměrovat na přemožení USA, našeho největšího nepřítele a hlavní překážku našeho obnoveného rozvoje," řekl vůdce KLDR. "Nehledě na to, kdo je v USA u moci, pravá podstata USA a jejich základní postoje vůči Severní Koreji se nikdy nezmění," doplnil.