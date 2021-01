Kim Čong-un: USA jsou nepřítelem, Bidenův nástup to nezmění

Pchjongjang/Washington - Severní Korea považuje Spojené státy za největšího nepřítele nehledě na to, kdo sedí v Bílém domě. Podle státní agentury KCNA to prohlásil severokorejský vůdce Kim Čong-un, jež také vyzval USA ke změně jejich nepřátelského postoje. Poznamenal, že by KLDR měla pokračovat ve vývoji jaderných zbraní, i když je podle něj nehodlá použít, dokud je proti ní nepoužije jiná země.

"Naše zahraničněpolitické aktivity by se měly soustředit a přesměrovat na přemožení USA, našeho největšího nepřítele a hlavní překážku našeho obnoveného rozvoje," řekl vůdce KLDR. "Nehledě na to, kdo je v USA u moci, pravá podstata USA a jejich základní postoje vůči Severní Koreji se nikdy nezmění," dodal s příslibem, že posílí vazby na "nezávislé antiimperialistické síly".

Kim Čong-un rovněž volal po rozšíření výzkumu a vývoje pokročilých zbraňových systémů i jaderného arzenálu.

Jeho výroky přišly jen den poté, co na sjezdu diskutoval o možnostech zlepšení vztahů s Jižní Koreou a zavázal se, že rozšíří diplomatické vztahy svého izolovaného autoritářského státu. Jednání stranických špiček se kromě toho soustředí především na ekonomické otázky. Tamní hospodářství silně trpí mezinárodními sankcemi uvalenými kvůli vývoji jaderných zbraní a nedávnými restrikcemi, které úřady zavedly kvůli šíření koronaviru.