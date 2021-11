Kia uvedla na český trh nový čistě bateriový model EV6

Praha - Automobilka Kia Motors uvedla na český trh nový elektrický vůz EV6. Městský crossover bude mít dojezd na jedno nabití až přes 500 kilometrů. Cena modelu bude kolem 1,48 milionu korun. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli čeští zástupci automobilky. Kia chce navyšovat svůj podíl na tuzemském trhu.

Kia začala s předprodejem nového modelu v květnu. Za prvních pět měsíců podle zástupců firmy zaznamenala v Česku desítky objednávek, aniž byl model fyzicky k prohlédnutí. Nyní automobilka začala EV6 dovážet do Česka. Model vyrábí v Jižní Koreji.

Kia bude nový elektrický vůz zatím nabízet ve dvou verzích Earth a GT-line, které se liší výbavou. V příštím roce chce přidat sportovní verzi GT. Vozy v nižší verzi Earth budou mít délku 4680 mm, šířku 1880 mm a výšku až 1550 mm, jednotlivé verze se liší pouze v milimetrech.

Elektromobil je podle generálního ředitele automobilky v Česku Arnošta Barny založen na technologii E-GMP. Při dobíjení prostřednictvím 800V systému ultrarychlého dobíjení bude auto z deseti na 80 procentech nabití za 18 minut. Automobilka bude podobně jako u jiných modelů dávat na vozy sedmiletou záruku, ta bude i na akumulátory.

Kia je v současnosti v rámci prodejů v Česku pátá nejžádanější značka. Podíl automobilky je na tuzemském trhu nyní kolem 4,6 procenta. Během letošního roku do září v Česku prodala 7360 vozů. Podle Barny by do konce roku mohl podíl stoupnout přes pět procent.

Nový elektrický model začaly letos prodávat i další automobilky. Z tuzemských výrobců Škoda v květnu zahájila prodej prvního elektrického SUV Enyaq iV, Hyundai letos představil svůj elektrovůz Ioniq 5.

Kia je sesterskou společností největší jihokorejské automobilky Hyundai Motor. Společně tvoří pátou největší automobilovou skupinu na světě. Hyundai v listopadu 2008 oficiálně zahájil sériovou výrobu osobních aut v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Kia spustila v prosinci 2007 sériovou výrobu osobních vozů u Žiliny na Slovensku.