Kia chystá 12 nových elektromobilů. Některé pro závod na Slovensku

Korejská značka Kia oznámila na speciální akci Kia Brand Summit, že během příštích čtyř se počet jejích elektromobilů rozšíří na 15 modelů. Mezi novinkami bude největší počet SUV – celkem 7. Dále značka chystá tři osobní auta s jinými typy karosérií a tři užitková vozidla.

Největší příval novinek by měl podle zveřejněného plánu nastat v roce 2025. To se na trh dostanou čtyři nová plně elektrická vozidla s logem této automobilky. Právě v té době také začnou z firemní továrny ve slovenské Žilině vyjíždět také elektromobily. Mělo by se jednat o menší a středně velké osobní typy.

Prvním novým modelem, se kterým se svezou zákazníci, se stane velké, až sedmimístné pětimetrové SUV Kia EV9. Dostane řadu nových technologií. Například (zatím jen v Německu) bude schopné jet po dálnici v autonomním režimu, kdy již řidič nebude muset mít ruce na volantu. Do roku 2026 pak se do reálných zákaznických vozů dostane také další generace „dálničního autopilota“. S ním na palubě už řidič nebude mít povinnost za určitých okolností sledovat situaci před čelním sklem a bude se moci věnovat jiným činnostem.

Vývojáři automobilky se také intenzivně věnují vývoji nových vysokonapěťových baterií. Ty také mají být levnější než dosud. Konkrétně se cena akumulátoru se stejnou kapacitou má oproti té z roku 2018 snížit během následujících tří let o čtvrtinu.

Autonaelektřinu.cz