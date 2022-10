Kempný po premiéře: Už jsem se hrozně těšil, až naskočím, moc jsem si to užil

Praha - Obránce Michal Kempný má za sebou vítězný debut v dresu hokejistů Sparty. V předehrávce 31. kola se podílel asistencí na gólu Michala Řepíka, jenž v úvodu prodloužení rozhodl o výhře 3:2 nad Vítkovicemi. Dvaatřicetiletý hodonínský rodák skočil do extraligy naplno - s více než 24 odehranými minutami byl nejvytíženějším hráčem zápasu.

Vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 s Washingtonem a bronzový medailista z letošního mistrovství světa ve Finsku se po ukončení smlouvy s loňským nováčkem NHL Seattlem upsal Spartě v sobotu. Měl tak trochu času, aby se na návrat do extraligy dobře připravil.

"Naskočil jsem po nějakých sedmi letech. Návrat to byl docela hektický, už jsem se hrozně těšil na zápas, až do toho naskočím. Těšil jsem se i na českou atmosféru, navíc přišla moc pěkná návštěva. Celkově jsem si to užil," pochvaloval si v rozhovoru s novináři Kempný. Jeho premiéru ve sparťanském dresu sledovalo z ochozů O2 areny téměř devět tisíc diváků.

A na ledě byl hodně vidět. Vedle asistence u vítězného gólu stihl během velké porce času na ledě pět střel na branku, dva střety a tři bloky. Hrál přesilovky i oslabení, na ledě byl u všech tří gólů svého nového týmu.

"Jsem rád, že mám důvěru a že jsem dostal tolik času na ledě. Budu se to snažit splácet. A jestli toho nebylo na první zápas až moc? Jsem rád za každou akci. Jsem rád, že jsem byl na ledě fakt u všeho, u těch důležitých momentů. O tom je hokej. Chci odvádět práci, jak mám, aby náš tým byl úspěšný," prohlásil Kempný.

Po fyzické stránce neměl nejmenší problém, ačkoliv i kvůli otřesu mozku stihl v této sezoně do dneška pouhé dva zápasy - na farmě Kraken v dresu týmu Coachella Valley Firebirds v AHL. "Byl jsem ale v plné přípravě. Hlava i celé tělo jsou v pohodě. Akorát se pořád trochu srovnávám s časem. Je to devět hodin posun, takže to trvá, než spadnu do normálu," připustil Kempný.

Malou kaňkou na jeho dnešním výkonu byl faul z 51. minuty, kdy byl vyloučen za podrážení. Dominik Lakatoš v následné početní výhodě vyrovnal na 1:1. Kempný ale bral vše s nadhledem. "Prostě jsem zakopl. Zůstala mi špička v ledu, šel jsem dolů a fauloval jsem," popsal s úsměvem.

Vítkovice byly pro Spartu i pro něho osobně výbornou prověrkou. Ostravanům se daří, na špici tabulky nahánějí Pardubice. "Soupeř hrál docela slušně. Na můj vkus dostali teda hodně přesilovek. My jsme tady ale od toho, abychom se soustředili na sebe, na svou hru a na náš tým. Škoda třetího bodíku, ale zaplaťpánbůh za tu výhru," podotkl Kempný.

Nedomnívá se, že by pro něho mělo být angažmá v extralize o něco snadnější jen proto, že se vrací z NHL, nejlepší hokejové ligy světa. "Neřekl bych, že by byl tak markantní rozdíl v rychlosti. Level NHL nejde srovnávat, to je jasné. Tam se trestá i malinká chybička. Soutěže jsou tak odlišné, že bych to nerad porovnával. I česká extraliga má ale svou kvalitu. A já už se moc těším na zápasy, které nás čekají."

Dnes nastoupil prozatím v dresu bez jmenovky a s číslem 24 na zádech, i když v zámoří byl zvyklý na šestku. "Budu nosit šestku i tady, ale ještě se nestihl udělat dres. V pátek na zápas v Litvínově už by měl být nachystaný," uvedl Kempný.