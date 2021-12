Kempný ozdobil svůj návrat do NHL asistencí, bodovali i Gudas s Hájkem

New York - Český hokejový obránce Michal Kempný ve svém prvním zápase v aktuálním ročníku NHL pomohl Washingtonu asistencí k výhře 5:3 nad Nashvillem. Ve zredukovaném středečním programu, který nabídl šest zápasů namísto plánovaných jedenácti, se prosadili ještě další dva čeští zadáci. Při vítězství Floridy 4:3 nad New York Rangers si po gólové přihrávce připsali domácí Radko Gudas a v poraženém týmu Libor Hájek.

Kempnému k návratu do prvního týmu Washingtonu pomohla personální nouze v obraně Capitals. Trenérovi Peteru Laviolettovi chyběla čtveřice beků, a tak český hráč dostal příležitost už den po pozvánce z farmářského týmu Hershey Bears.

Hodonínský rodák se do NHL vrátil po 16 měsících, odehrál v obnovené premiéře 21 minut a hned v první třetině po návratu se podílel na brance Nica Dowda. Americký útočník zakončil akci Kempného s Carlem Hagelinem a korunoval povedenou první část, kterou Washington vyhrál 3:0.

Capitals náskok během osmi minut druhé třetiny ztratili, ale ve třetím dějství rozhodl o výhře domácích Jevgenij Kuzněcov, který v oslabení nachytal Juuseho Sarose v brance Nashvillu. "Měl jsem puk za brankou a nebyl jsem si jistý, jestli se hraje stále čtyři na čtyři nebo jsme již v oslabení. Rozhodl jsem se proto vyjet a chtěl jsem najít někoho na modré čáře, John Carlson byl ale obsazený, tak jsem zkusil vystřelit a vyšlo to,” popsal rozhodující moment duelu Kuzněcov. Pojišťující trefu přidal do prázdné branky Hagelin.

Capitals díky zvládnuté třetí třetině přerušili sedmizápasovou vítěznou sérii Predators a osamostatnili se na druhém místě Východní konference o bod za vedoucí Tampou Bay. Nashville je v Západní konferenci pátý s tříbodovou ztrátou na vedoucí Vegas.

Florida se díky výhře nad Rangers posunula před newyorský celek na pátou příčku Východní konference. Gudas se nahrávkou na gól Cartera Verhaegho v 51. minutě podílel na obratu z 1:2 na 3:2. O pět minut později zvýšil na rozdíl dvou branek Anthony Duclair a jeho trefa se po snížení Chrise Kreidera z poslední minuty ukázala jako vítězná. Hájek se ve 33. minutě podílel na trefě Miky Zibanejada na 2:1.

Panthers po obratu ve třetí třetině vyhráli šestý zápas v sezoně a potvrdili svou sílu při otáčení nepříznivých výsledků. Žádný tým v NHL nedokázal zvrátit vývoj duelu víckrát než Panthers. "Jsem hrdý na to, jak jsme dnes bojovali. Bylo to docela působivé. Věděli jsme, že to po vánoční pauze nebude jednoduchý zápas, a byli jsme si vědomi toho, že bude důležité ho zvládnout, proto si dnešního výsledku ceníme. Ve třetí části jsme ukázali naši sílu a potvrdili jsme, že se nevzdáváme ani za nepříznivého stavu,“ řekl střelec vyrovnávací branky na 2:2 MacKenzie Weegar.

Hokejisté New Jersey výhrou 4:3 nad Buffalem ukončili šestizápasové čekání na dvoubodový zisk. Devils o vítězství rozhodli dvěma góly z úvodu třetí části, kdy odskočili na rozdíl dvou branek. Českému útočníkovi Pavlu Zachovi utkání nevyšlo, ve statistice plus/minus zapsal dva záporné body a na gól čeká už šest zápasů.

Zbývající tři duely se odehrály bez českého zastoupení. St. Louis porazilo Edmonton 4:2 a posunulo se na druhé místo Západní konference. Vancouver zdolal Anaheim 2:1 v prodloužení a protáhl vítěznou sérii na sedm zápasů. Prodloužení zvládli také hokejisté Philadelphie, kteří vyhráli na ledě nováčka ze Seattlu 3:2.

NHL:

St. Louis - Edmonton 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky: 5. R. Thomas, 7. Kyrou, 36. Tarasenko, 41. Saad - 8. Draisaitl, 32. Bouchard. Střely na branku: 33:28. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. Kyrou, 3. R. Thomas (všichni St. Louis).

Washington - Nashville 5:3 (3:0, 0:3, 2:0)

Branky: 4. Eller, 14. Carlson, 19. N. Dowd (Kempný), 55. Kuzněcov, 59. Hagelin - 22. Trenin, 28. Kunin, 28. F. Forsberg. Střely na branku: 37:20. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Kuzněcov, 2. Carlson (oba Washington), 3. Trenin (Nashville).

Florida - NY Rangers 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Branky: 26. A. Lundell, 46. Weegar, 51. Verhaeghe (Gudas), 55. Duclair - 12. Panarin, 33. Zibanejad (Hájek), 60. Kreider. Střely na branku: 32:33. Diváci: 15.857. Hvězdy zápasu: 1. Duclair, 2. Weegar (oba Florida), 3. Panarin (NY Rangers).

Buffalo - New Jersey 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

Branky: 21. a 24. Tage Thompson, 55. Prow - 5. D. Hamilton, 12. Bratt, 45. J. Hughes, 47. Šarangovič. Střely na branku: 22:42. Diváci: 11.511. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes (New Jersey), 2. Tage Thompson (Buffalo), 3. Bratt (New Jersey).

Anaheim - Vancouver 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 17. S. Carrick - 42. Pearson, 61. J. T. Miller. Střely na branku: 23:37. Diváci: 11.866. Hvězdy zápasu: 1. J. T. Miller (Vancouver), 2. John Gibson (Anaheim), 3. Q. Hughes (Vancouver).

Seattle - Philadelphia 2:3 v prodl. (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 13. Gourde, 55. Lauzon - 5. a 55. J. van Riemsdyk, 63. Provorov. Střely na branku: 36:23. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Provorov, 2. J. van Riemsdyk, 3. M. Jones (všichni Philadelphia).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 31 21 4 6 103:84 46 2. Toronto 30 20 2 8 98:76 42 3. Florida 30 19 4 7 108:90 42 4. Detroit 31 15 3 13 88:104 33 5. Boston 26 14 2 10 71:69 30 6. Buffalo 31 10 5 16 85:108 25 7. Ottawa 28 9 2 17 79:101 20 8. Montreal 32 7 4 21 71:114 18

Metropolitní divize:

1. Washington 32 19 7 6 113:84 45 2. Carolina 29 21 1 7 95:62 43 3. NY Rangers 31 19 4 8 89:81 42 4. Pittsburgh 30 17 5 8 91:76 39 5. Philadelphia 30 13 5 12 80:97 31 6. Columbus 28 14 1 13 91:95 29 7. New Jersey 31 11 5 15 86:108 27 8. NY Islanders 26 8 6 12 57:77 22

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 32 18 5 9 110:87 41 2. Minnesota 30 19 2 9 112:92 40 3. Nashville 31 19 1 11 92:84 39 4. Colorado 27 17 2 8 115:91 36 5. Winnipeg 30 14 5 11 90:87 33 6. Dallas 29 15 2 12 82:85 32 7. Chicago 30 11 4 15 72:97 26 8. Arizona 30 6 3 21 63:117 15

Pacifická divize:

1. Vegas 33 21 0 12 120:101 42 2. Anaheim 33 17 7 9 104:91 41 3. Calgary 28 15 6 7 87:62 36 4. Edmonton 30 18 0 12 103:94 36 5. San Jose 31 16 1 14 86:92 33 6. Los Angeles 31 14 5 12 83:85 33 7. Vancouver 32 15 2 15 83:91 32 8. Seattle 31 10 4 17 86:111 24