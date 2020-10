Kelderman je po královské etapě novým lídrem Gira

Laghi di Cancano (Itálie) - Královská etapa Gira d'Italia včetně legendárního průsmyku Stelvio přinesla nového lídra. Stal se jím nizozemský cyklista Wilco Kelderman, jenž z růžového trikotu vysvlékl Portugalce Joaa Almeidu. Dnešní nejtěžší zkoušku vyhrál Keldermanův australský kolega ze Sunwebu Jai Hindley a zbývající tři dny 103. ročníku slibují velké drama.

Původně měla peloton čekat královská etapa až v sobotu, ale kvůli sněhu a francouzským protikoronavirovým nařízením musela být upravena a vrchol tak čekal cyklisty dnes: čtyři hodnocená stoupání, včetně 25 km dlouhého výjezdu na Stelvio s průměrným sklonem 7,5 procenta. Ještě před jeho vrcholem bylo jasné, že Almeida vedení neudrží.

Kelderman na něj před startem ztrácel 17 sekund a do cíle na Laghi di Cancano přijel o dvě a půl minuty dříve jako pátý. Profil trati umocnila zima a okolní sníh, někdy byla teplota jen třístupňová. "Byl to bláznivý den, super těžký. Nejtěžší v mém životě. Ale nemohlo to dopadnout pro nás (Sunweb) líp - Jai vyhrál a já jsem v růžovém," radoval se devětadvacetiletý Nizozemec.

Po šestihodinovém martyriu v Dolomitech má nyní v průběžném pořadí jen 12 sekund k dobru na Hindleyho a další tři na Brita Taa Geoghegana Harta z Ineosu, který dnes dojel po boku etapového vítěze. Almeida, jenž se ujal vedení po třetí etapě s cílem na Etně, ztratil téměř pět minut a v průběžné klasifikaci klesl na pátou příčku. Ztrácí dvě a čtvrt minuty.

"Jsem hrdý na to, co se mi povedlo. I když jsem ztratil růžový trikot. Byli dneska moc silní, nejsem na jejich úrovni," řekl dosavadní hrdina závodu.

Do konce Gira čeká jezdce jedna rovinatá etapa, pak poslední horská do Sestriere a závěrečná časovka v Miláně.

Giro d'Italia - 18. etapa (Pinzolo - Laghi di Cancano, 207 km):

1. Hindley (Austr./Sunweb) 6:03:03, 2. Geoghegan Hart (Brit./Ineos Grenadiers) stejný čas, 3. Bilbao (Šp./Bahrajn-McLaren) -46, 4. Fuglsang (Dán./Astana) -1:25, 5. Kelderman (Niz./Sunweb) -2:18, 6. Konrad (Rak./Bora-hansgrohe) -4:04, 7. Almeida (Portug./Deceuninck-Quick Step), 8. Nibali (It./Trek-Segafredo), 9. Pernsteiner (Rak./Bahrajn-McLaren) všichni -4:51, 10. Masnada (It./Deceuninck-Quick Step) -4:55, ...69. Černý (ČR/CCC) -47:05.

Průběžné pořadí: 1. Kelderman 77:46:56, 2. Hindley -12, 3. Geoghegan Hart -15, 4. Bilbao -1:19, 5. Almeida -2:16, 6. Fuglsang -3:59, 7. Konrad -5:40, 8. Nibali -5:47, 9. Masnada -6:46, 10. Majka (Pol./Bora-hansgrohe) -7:28, ...85. Černý -3:42:10.