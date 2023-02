Kejval: ČOV se chce aktivně účastnit jednání o startu Rusů a Bělorusů v Paříži

Praha - Český olympijský výbor (ČOV) se podle předsedy Jiřího Kejvala chce aktivně účastnit jednání o účasti či neúčasti ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách v Paříži 2024. Na setkání s novináři ale zdůraznil, že stále platí, že ČOV je proti jejich startu na vrcholné akci příští sezony. I proto inicioval vznik expertní skupiny, která se má pokusit najít právní podklady, na základě kterých by se sportovci ze zemí, které se podílejí na válečném konfliktu na Ukrajině v Paříži nesměli představit.

"Máme tři možnosti, co můžeme na Českém olympijském výboru dělat. Můžeme založit ruce a čekat, co se stane. Druhá varianta je, že začneme neformálně hejtovat mezinárodní sportovní společenství a prosazovat si náš názor. Nebo se to budeme snažit řešit diplomaticko-právní cestou a předkládat návrhy. Snažit se být u jednacího stolu, kde se o možné účasti či neúčasti ruských a běloruských sportovců bude jednat," řekl Kejval a dodal, že ČOV si vybral třetí možnost, kterou považuje za nejsložitější.

Kejval zároveň poukázal na to, že o případném startu sportovců z Ruska a Běloruska v Paříži bude rozhodovat výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru (MOV), ve kterém nemá Česko zastoupení. Expertní skupina, o jejímž vzniku ČOV informoval již minulý týden, by měla jeho stanovisko podložit Olympijskou chartou a listinou základních lidských práv OSN.

"Měla by to být expertní skupina s velkým E. Neměli by v ní být lidé ze sportovního prostředí, nejsme mezinárodní právníci. Byli bychom rádi, aby v ní byli experti se zkušenostmi z mezinárodní diplomacie, práva. Na základě podkladů, které od nich získáme, bychom chtěli v obecné rovině zamezit tomu, aby diktátorské režimy zneužívaly olympijské hry pro svoji propagaci. Nejde nám jen o tyto hry, ale i další," řekl Kejval. Složení skupiny by měl výkonný výbor ČOV schvalovat za dva týdny.

Předseda ČOV zároveň poukázal na skutečnost, že o možném startu Rusů a Bělorusů do velké míry rozhodující jednotlivé mezinárodní federace a svazy, které určují kvalifikační podmínky pro olympijské hry. Zástupci obou zemí se v současnosti nesmějí účastnit evropských kvalifikací, jedná se ale o tom, že by se mohli kvalifikovat v soutěžích v Asii. Podle Kejvala bude důležité, jak se rozhodne Světová atletika jako jedna z největších federací.

"Tím, že budeme křičet z Prahy, tak dosáhneme jen toho, že se s námi nebude nikdo bavit. Když budeme chodit s reálnými podloženými návrhy, tak to má daleko větší šanci. Platí ale, že 45 evropských olympijských výborů je jednotných. Součástí MOV je ale 206 států," podotkl Kejval.