Kejval bude pokračovat v čele ČOV, byl znovu zvolen předsedou

Praha - Jiří Kejval zůstane předsedou Českého olympijského výboru, který vede od roku 2012. Dnes byl zvolen na třetí čtyřleté funkční období. Ve volbách neměl protikandidáta, protože jeho dříve přihlášený soupeř Filip Neusser se stal předsedou Národní sportovní agentury.

Nynější mandát třiapadesátiletému Kejvalovi vyprší na podzim 2024. Jeho současné funkční období mělo totiž původně skončit v říjnu 2020, ale volby se podařilo uspořádat až na pátý pokus. Loni na podzim plénum dvakrát neumožnila vládní opatření proti šíření koronaviru a letos v únoru a květnu dvakrát zasáhl soud, který je předběžným opatřením zakázal. Tentokrát dalšímu návrhu předsedy Sdružení sportovních svazů Zdeňka Ertla nevyhověl. Pro Kejvala hlasovalo 62 ze sedmdesáti přítomných delegátů, osm se zdrželo.

Místopředsedou pro olympismus a vzdělávání zůstal Zdeněk Haník, místopředsedou pro mezinárodní vztahy bude nadále Roman Kumpošt a nemění se ani obsazení pozice místopředsedy pro ekonomiku, kterou bude vykonávat Libor Varhaník. Už dříve byl na valné hromadě složky ČKSOI vybrán jako místopředseda pro neolympijské sporty Filip Šuman. Pátým místopředsedou bez přidělené gesce se stal bývalý šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička zastupující lední hokej místo původně navrhovaného Slavomíra Lenera. Ve volbách předčil předsedu Autoklubu ČR Jana Šťovíčka. Pro Hniličku hlasovalo 44 delegátů, pro Šťovíčka deset.

Šťovíček pak nebyl vybrán ani do výkonného výboru. Mohl kandidovat, i když na to byly i na plénu různé právní názory. Šťovíček je přesvědčen, že jako člen pléna má podle současných stanov právo kandidovat bez ohledu na to, že nebyl zvolen na valné hromadě složky zastupující neolympijské sporty. Naopak ombudsman Alexander Károlyi tento výklad stanov nepřipouští. Výkonný výbor vrátil Šťovíčka na kandidátní listinu, aby zamezil dalšímu zrušení voleb. O kandidátce hlasovalo i plénum, které ji schválilo.

Umožnit Šťovíčkovi kandidovat považoval Kejval za zásadní, aby se volby uskutečnily. Mandát prodloužený zákonem přijatým kvůli koronaviru by mu vypršel 11. července. "Neměli jsme možnost, že by se plénum odložilo, protože za tři neděle máme olympiádu. To bychom se dostali do hodně nepříjemné situace. Udělali jsme pro to všechno a dopadlo to," oddechl si.

Necelý měsíc před olympiádou se olympijský výbor věnuje především zajištění účasti české výpravy v Tokiu. "My jsme ty volby průběžně zas tak moc neprožívali, protože jsme měli hodně práce. Ale teď už jsme cítili, že je to poslední pokus, že to musí dopadnout," poznamenal Kejval, kterého potěšila velká podpora od pléna.

Zatímco Šťovíček kandidovat mohl, Ertl nikoliv. Delegáti nepřipustili, aby se dostal přímo na seznam. Na rozdíl od Šťovíčka není členem pléna, takže se podle stanov o funkci ve výkonném výboru ucházet nemůže. Ertl ale stanovy zpochybňuje a kriticky se k nim dlouhodobě staví například i Česká unie sportu (ČUS). "Podle nezávislých právních analýz stanovy ČOV porušují základní principy spolkového práva a je ostudné, že jsou stále platné a vedení ČOV aktivně neusiluje o jejich změnu," uvedl dnes pro ČTK předseda ČUS Miroslav Jansta. Kejval připomněl, že ČOV více než rok pracuje na komplexní úpravě stanov v rámci evropského projektu.

Jeho zvolení zřejmě neuklidní spory v českém sportu. Jansta, který proti Kejvalovi ostře vystupoval už na podzim, byl znovu kritický. "Za předsedu olympijského výboru je zvolený člověk, který prokazatelně lže a praktikoval prokorupční jednání, když ČOV opakovaně zval, hostil a obdarovával na sportovních akcích řadové úředníky ze státní správy, kteří rozhodovali o dotacích. To není můj subjektivní názor, ale stanoviska od právních kanceláří," řekl.

Kejval na plénu zopakoval, že spory se táhnou od roku 2017, kdy vypukla kauza kolem údajného ovlivňování sportovních dotací. V té je Jansta stejně jako ČUS mezi obviněnými, naopak ČOV měl být poškozenou stranou. K cestám politiků na OH se ČOV už dříve vyjádřil, že to považuje za běžnou praxi.

Kejval ani neočekává, že by volbami skončily spory. "To je nekonečný proces. Já už jsem si na to zvyknul. Bylo by fajn, kdyby soudy byly trochu rychlejší, abychom věděli, na čem jsme. My třeba do dneška nemáme přístup k těm podáním předběžných opatření, které byly před pěti týdny. Ještě jsme ani neviděli, na co si stěžovaly ty subjekty," dodal.