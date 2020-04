Ke studii na covid-19 bylo testováno přes 15.500 lidí

Praha - Po potřeby studie kolektivní imunity proti covid-19 bylo k dnešnímu dni v Česku vyšetřeno 15.508 lidí z plánovaných 27.000. Pátým dnem se testovalo v Praze a v Brně, čtvrtým dnem organizátoři odebírali vzorky v Litoměřicích, třetím dnem se testovalo v Olomouci, Litovli a v Uničově. V hlavním městě byly naplněny všechny potřebné věkové kategorie. Výjimkou jsou chronicky nemocní pacienti, které zve v Praze Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), a lidé, které k testování vybízí Český statistický úřad (ČSÚ). Tyto osoby nejsou ve výše uvedené statistice zahrnuty.

V Brně již netestují lidi ve věku 60 až 89 let, kterých v minulých dnech otestovali potřebný počet, tedy 1000. Zájemci o testování z ostatních věkových kategorií se mohou v Brně stále do studie zapojit. V ostatních uvedených městech nebyly dosud potřebné kapacity naplněny v žádné z věkových kategorií. Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Studie má ukázat, kolik lidí v ČR už nemoc způsobenou novým typem koronaviru prodělalo a mají protilátky. Výsledky by mohly být známé začátkem května.

V hlavním městě se dnes odpoledne naplnila kapacita odběrů pro studii kolektivní imunity vůči covid-19 u dětí a mladistvých ve věku osm až 17 let. Vyšetřeno jich v Praze bylo za pět dnů 1000. Kapacita u dospělých ve věku 18 až 39 let, v kategorii 40 až 59 let a v kategorii 60 až 89 let se naplnila v sobotu. V kategorii do 59 let bylo otestováno 1500 lidí a mezi 60 a 89 lety 1000. Celkem bylo v Praze vyšetřeno za pět dní testování potřebných 5000 lidí z řad veřejnosti.

V Brně bylo k dnešnímu dni vyšetřeno 3999 lidí, zbývá jich otestovat 1001. Podle aktuálních informací by mělo být v dalších dnech ještě otestováno 508 dětí, 440 dospělých do 39 let a 53 osob ve věku 40 až 59 let. Kvóta 1000 vzorků ve věkové skupině 60 až 89 let se naplnila už v pátek, v sobotu už ani na Moravském náměstí ani u univerzitního kampusu v Bohunicích seniory netestovali.

V ostatních městech byla k dnešnímu dni vyšetřena více než polovina potřebných účastníků studie. Nejvíce chybí zájemci ve věku 18 až 39 let. Naopak nejméně chybí k naplnění potřebného množství otestovat zájemce seniorského věku. V Olomouci bylo dosud vyšetřeno 2444 lidí, dnes jich bylo 789. Věková kategorie seniorů je zde již téměř naplněna, zbývá jich otestovat ještě 89. Za první tři dny však bylo v Litovli otestováno již 857 lidí a v Uničově 806. V obou městech tak zbývá z původní kapacity 2500 zájemců vyšetřit ještě zhruba po 400 lidech. Na Olomoucku by mělo být testováno dohromady téměř 7000 lidí. V Litoměřicích by měli vyšetřit 3000 lidí, přišlo jich už přes 2400. Dnes to bylo více než 640 lidí.