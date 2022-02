Ke kybernetickému útoku na Ukrajinu byly použity i IP adresy z Česka

Kyjev - Při dosud největším kybernetickém útoku na ukrajinské státní banky a weby byly použity IP adresy z Ruska, Číny, Uzbekistánu a České republiky, uvedl dnes místopředseda ukrajinské vlády Mychajlo Fedorov podle agentury Reuters. Útok počítačových pirátů začal v úterý a v případě webu ministerstva obrany podle místních médií dosud pokračuje. V Kyjevě panuje podezření, že za vším stojí Rusko.

"Včera, 15. února, se odehrál největší DDoS-útok na vládní weby a bankovní sektor v dějinách Ukrajiny. Všechny orgány, které mají na starosti počítačovou bezpečnost, a služby počítačové bezpečnosti v bankovních institucích pracovaly na tom, aby čelily těmto útokům a co nejrychleji je zlikvidovaly. Skutečně, tento útok byl bezprecedentní. Je jasné, že byl předem připraven a že klíčovým cílem byla destabilizace a vyvolání paniky a chaosu," prohlásil vicepremiér podle agentury Unian.

Náklady na takovou operaci podle odhadu vicepremiéra dosáhly milionů dolarů a útok byl veden současně z několika zemí. Ukrajinská strana ale zareagovala rychle, a tak útok nedosáhl zamýšlených cílů, uvedl Fedorov. "Ukrajina je na podobné útoky připravena. Uvědomujeme si, že mohou následovat i v budoucnu," dodal.

Podle šéfa oddělení kybernetické bezpečnosti ukrajinské tajné služby SBU Ilji Vitjuka je příliš brzy na identifikaci konkrétních pachatelů. "Už dnes však vidíme, že náklady na takový útok dosahují milionů dolarů. Žádný hacker nebo ani skupina hackerů by si nemohla dovolit utratit takové prostředky, aby z toho neměla žádný materiální prospěch," řekl podle agentury Unian.

Vitjuk dodal, že kybernetické útoky takového rozsahu mohou provádět pouze státy a naznačil, že na nich v tuto chvíli v případě Ukrajiny může mít zájem pouze jedna země - Rusko. Moskva podíl na hackerských útocích odmítla, podotkla agentura Reuters.

Útok byl výlučně informační a psychologickou operací, která nezpůsobila žádné škody a ztráty, zdůraznil zástupce tajemníka rady národní bezpečnosti a obrany Serhij Demedjuk.

Terčem útoku se staly internetové stránky ministerstva obrany a ozbrojených sil, výpadky postihly internetové služby dvou státních bank, ty se však podařilo k večeru obnovit, připomněla agentura Unian.

Jeden z vysoce postavených činitelů centrální banky uvedl, že hackeři narušili služby v bankovním domě PrivatBank, ale nezpůsobili žádné ztráty finančnímu systému. Pokusili se napadnout rovněž systémy SBU, ale to se jim podle Reuters nepovedlo.

Detekování IP adres z konkrétní země v podobném masivním útoku nelze podle vedoucího pražského výzkumného oddělení společnosti Eset Roberta Šumana nikdy zcela vyloučit. "Napadená zařízení, která jsou prostřednictvím botnetové sítě zapojena do útoku, mohou být z jakékoli části světa, včetně České republiky, a koncoví uživatelé zpravidla ani nevědí, že je jejich počítač nebo chytrý telefon či nějaké chytré zařízení do útoku zapojeno. V tuto chvíli jsou dostupné informace velmi obecné a nelze na jejich základě určit ani vyloučit nějaké konkrétní zapojení zařízení v Česku do těchto útoků,” dodal.