Praha - Ke konci srpna zemřelo letos na silnicích 47 lidí při dopravních nehodách, které zavinil mladý řidič. Těžce zraněných osob bylo 228. Na dnešní tiskové konferenci to řekl Tomáš Neřold, pověřený vedoucí oddělení Besip. Pomoci řešit situaci má kurz Ford Driving Skills for Life, který má atraktivní formou naučit začínající řidiče ve věku 18 až 24 let bezpečnému chování za volantem. Akce se uskuteční 15. a 16. září na letišti v Brně-Tuřanech.

Z hlediska meziročního srovnání za období od ledna do konce srpna letos zemřelo o 12 lidí méně než loni, těžce zraněných bylo o 19 méně. "Tento rok jsme na tom za dané období historicky nejlépe," uvedl Neřold. Nejvíc usmrcených vinou mladých řidičů bylo letos do konce srpna ve Středočeském kraji (12). "Souvisí to s rozsáhlou silniční sítí a s tím, že často jde o silnice druhých a třetích tříd," doplnil.

Mladí řidiči jsou podle Besipu rizikovou skupinou účastníků silničního provozu zejména proto, že mají nedostatek řidičských zkušeností, nedostatečné povědomí o možných následcích nehod, často podcení dopravní situaci nebo přecení své řidičské schopnosti.

Celkově policisté od ledna do srpna vyšetřovali 68.002 nehod, při nichž bylo usmrceno 349 osob. Proti minulému roku jde za stejné období o nárůst o 797 nehod a 25 obětí, řekl minulý týden ředitel služby dopravní policie Tomáš Lerch. Mladí řidiči tak zavinili 13 procent úmrtí na silnicích.

Akce Ford Driving Skills for Life se v Česku bude konat poprvé. Během dvou dní se uskuteční v Brně čtyři kurzy, proškoleno by mělo být zhruba 400 mladých řidičů. Kampaň vznikla v roce 2003 v USA, před pěti lety se do ní zapojila i Evropa. Letos se koná ve 14 státech a 23 lokacích, proškoleno má být zhruba 8500 řidičů. Celý kurz je zdarma.

Šéfinstruktorem brněnského kurzu je Martin Semerád, který čerpal zkušenosti na téže akci v Krakově. Cvičení se budou týkat návyků na nedotáčivost a přetáčivost, rychlosti reakce a úhybných manévrů, vyvarování se nepozornosti za volantem nebo technických cvičení. "Náš tým má 12 instruktorů, všichni mají nějaký background z motoristických sportů. Jsou tam kluci i holky, spíše mladší ročníky," poznamenal Semerád.

Počet usmrcených a těžce zraněných osob při dopravních nehodách zaviněných mladými řidiči:

rok usmrcení těžce zranění 2009 129 631 2010 118 430 2011 134 501 2012 128 490 2013 97 461 2014 112 454 2015 117 417 2016 95 398 2017 87 344 2018 47* 228*

* údaj k 31. srpnu

Zdroj: Besip