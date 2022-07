Když se jedněm daří. Na úkor druhých

Zatímco domácnosti lomí rukama nad účty na energie, jejich dodavatelé si nemohou současnou situaci vynachválit. Spokojeny jsou i burzy a akcionáři.

Vysoké ceny energií generují enormní zisky pro ropné koncerny a plynaře, konstatuje deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Britská společnost Shell oznámila za druhý kvartál tohoto roku druhý rekord v řadě. Přebytek hospodaření ve výši 11,5 miliardy dolarů pokořil výsledek předešlých tří měsíců, kdy činil 9,1 miliardy.

Shell, evropská ropná jednička, hovoří o mimořádně silných příjmech. Firma vytěžila o něco méně strategické suroviny než dříve, jenže do karet jí hrají stoupající ceny od rozpoutání vojenské krize na Ukrajině. Přísun peněz zhodnocuje cenu výdělečných subjektů na burze – tržní hodnota Shell se od ledna zvedla o více než čtvrtinu. Momentálně představuje 190 miliard dolarů.

Z růstu cen profituje italský podnik Eni. Nižší těžbě navzdory vyskočil očištěný čistý zisk v období od dubna do června na 3,8 miliardy eur. To je v meziročním porovnání více než čtyřnásobek.

Francouzský konkurent Totalenergies (předtím Total) je aktuální tržní hodnotou 130 miliard dolarů znovu třetím nejhodnotnějším domácím hráčem po LVMH a L’Oréal. Ve třech jarních měsících dosáhl čistého zisku 5,7 miliard eur. Pokud by se započítaly miliardy, které Totalenergies vložil a kvůli hrozícím sankcím odepsal z ruského kolosu Novatek, vyšplhal by se kvartální zisk na 9,8 miliardy dolarů. Kromě vysokých cen ropy sehrálo důležitou roli to, že se Francouzi dlouhodobě pohybují v byznysu žádaného zkapalněného plynu.

Rakouský energetický a chemický obr OMV se může pyšnit faktem, že za první půlrok vytáhl obrat a zisk na dvojnásobek. Podobně jako Totalenergies připouští výplatu mimořádných dividend. Finanční ředitel Reinhard Florey sdělil, že toto téma není aktuální, ale smeteno ze stolu. Jako protiargument uvedl, že zabezpečení dodávek plynu, většinově založených na přísunu ruského plynu, vyžaduje silný finanční polštář. V daném případě jde o hotovostní rezervu 6,5 miliardy eur.

V Německu se skví RWE. Čistý výnos po daních, odpisech a úrocích se za šest měsíců 2022 zhruba zdvojnásobil, výhled na letošek vypadá skvěle a původní předpověď byla zvýšena. Podobný krok se nejspíš odehraje, pokud jde o očekávání na rok 2023. Hybatelem je, jak jinak, globální obchod s energiemi.

Elektrárny RWE, doma a světě, jedou na plné obrátky. Daří se zejména těm, jež pracují na plyn, lépe než loni si kvůli příznivějšímu počasí vedou větrníky na souši a na moři. Vysokou porci vyrobené elektřiny obstarávají turbíny poháněné spalovaným uhlím a zbylý jaderný objekt v Emslandu. V těchto dvou případech se poptávka nepromítá do vydělaných peněz, protože generovaný proud z těchto adres se léta prodává za pevně stanovených podmínek.

Jenže zatímco si akcionáři mnou ruce, obyvatelstvo úpí, připomíná FAZ. Průměrný účet za energie vystřelil ve Velké Británii v dubnu z 1300 na skoro 2000 liber, myšleny jsou platby za elektřinu a plyn. Analytici míní, že v zimě budou platby přesahovat 3000 liber. Oba kandidáti, kteří se ucházejí o nástupnictví po Borisi Johnsonovi, jsou zastánci snížení daní, aby opadly účty pro spotřebitele. Vláda v Londýně si chce zároveň posvítit na hospodářské přebytky velkých energetických společností, v červnu se shodla na operativní “plusovou” daň “Windfall Tax”, jež zatíží operátory nabízející ropy a plynu. Rozpočet se může těšit na pět miliard liber. Podobná zátěž měla postihnout i ty, kdo dodávají na trh proud: plán zmařily obavy, že by toto břemeno mohlo zhatit vysoké investice do obnovitelných zdrojů.