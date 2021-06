Kdybychom kalkulovali, mohlo by se nám to vymstít, řekl Masopust před Anglií

Praha - Podle záložníka Lukáše Masopusta by se českým fotbalistům mohlo vymstít, kdyby na mistrovství Evropy v úterním posledním zápase skupiny proti Anglii kalkulovali. V případě prvenství v tabulce, ke kterému reprezentantům stačí bod, by na úvod vyřazovací fáze narazili na tým ze silné skupiny "smrti". Masopust ale chce hrát na vítězství a věří, že jeho tým má na to, aby navázal na předloňskou domácí výhru 2:1 nad Albionem z minulé kvalifikace.

"Je jasné, že se to propočítává, kalkuluje se, ale to jsou jen takové představy v našich hlavách. Čeká nás zápas v Anglii a my tam jednoznačně pojedeme vyhrát. Kdybychom kalkulovali, mohlo by se nám to vymstít," řekl v on-line rozhovoru s novináři Masopust.

Slávistický bek či záložník zasáhl do obou předloňských vzájemných zápasů. Na úvod kvalifikace český tým utrpěl ve Wembley historicky nejvyšší prohru 0:5, doma v Edenu ale favorita dokázal po obratu porazit 2:1.

"V Anglii se nám to nepovedlo. Na druhou stranu to byl takový odrazový můstek, abychom se zlepšili. Bylo to nastavení takového zrcadla, že takhle to prostě dál nejde. Od té doby šly naše výkony hodně nahoru," uvedl Masopust, který ve Wembley nastoupil v 67. minutě.

V domácí odvetě už hrál od začátku. "To vítězství nám hrozně moc pomohlo. Přece jen Anglie je fenomén, má řadu neuvěřitelných hráčů. Dokázali jsme si, že můžeme porazit každého. Věřím, že naší pracovitostí na to dokážeme navázat. Že zase budeme Anglii trápit a můžeme pomýšlet i na výhru," řekl osmadvacetiletý záložník.

Angličané dosud na Euru porazili Chorvatsko 1:0 a pak se protrápili k bezbrankové remíze se Skotskem. Přesto nadále patří k největším favoritům turnaje. "Všichni jejich hráči jsou neuvěřitelní. Nemají jedenáct nebo dvanáct silných hráčů, celá jejich soupiska je strašně silná. Já jsem unešený třeba z (obránce) Walkera, silově i rychlostně neskutečný hráč," uvedl Masopust.

Na své straně by mohl svádět souboje s anglickým křídelníkem Raheemem Sterlingem, kterého fauloval v úvodu předloňského domácího zápasu a způsobil penaltu. "On bude spíš vycházet na Cufa (obránce Vladimíra Coufala). Už jsem mu říkal, že jestli ho bude bránit, že už mu rozhodně nebudu chodit pomáhat, protože mě to vždy doběhne," řekl Masopust s úsměvem a odkazem k penaltě.

"Ať bude na křídle Sterling nebo kdokoliv jiný, jsou strašně individuálně nepříjemní. Dokážou se prosadit i jeden na dva. Budeme si muset hodně pomáhat navzájem a zabezpečovat se," doplnil Masopust.

V poslední době podává zřejmě své nejlepší výkony v reprezentaci. V generálce na Euro proti Albánii přispěl k výhře 3:1 vítězným gólem a aktivní byl i v prvních dvou zápasech na šampionátu proti Skotsku a Chorvatsku. "Cítím se dobře. Všichni jsme se na to Euro hrozně těšili. Pro mě je to první Euro v kariéře, splněný sen. Jsem rád, že tady můžu být, můžu hrát a užívám si to," prohlásil Masopust.

K lepší formě mu možná pomohla i zvýšená konkurence ve Slavii po zimním příchodu dánského pravého obránce Alexandera Baha. "To je takové co by, kdyby. Je asi dobře, že ve Slavii je taková konkurence. Některé zápasy jsem na jaře neodehrál, takže jsem měl čas zase něco natrénovat. Nevyzní to třeba hned, ale to, co jsem natrénoval, může vygradovat dva tři měsíce potom. Takže možná mi to mohlo pomoci," přemítal.

V reprezentaci mu svědčí spolupráce s bývalým spoluhráčem ze Slavie Coufalem, který hraje za West Hamu. "S Cufem jsme velcí kamarádi. Jsme i sousedi, byť teď už jen občasní, když přiletí do Česka. Hodně si rozumíme. Hodně mi i pomáhal v začátcích ve Slavii. On je takový blázen, nepotřebuje žádné zajišťování. Zaútočí a hned zase brání," řekl Masopust.

Zápas s Anglií nebere jako možnost říct si o angažmá v Premier League, o kterém v minulosti média spekulovala. "To vůbec. Jít do utkání s tím, někde se ukazovat, něco si dokazovat nebo předvádět se, to není ta správná cesta. Budu se snažit hrát svůj náročný fotbal a co se má stát, to se stane," doplnil Masopust.