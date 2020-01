KDU-ČSL povede Jurečka, porazil Bartoška a Horníčka

Praha - Opoziční KDU-ČSL povede poslanec a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. Delegáti mimořádného volebního sjezdu v Praze mu dnes dali přednost před předsedou lidoveckých poslanců a stranickým místopředsedou Janem Bartoškem a Janem Horníčkem z královéhradecké organizace. Jurečka nahradil v čele strany Marka Výborného, který se funkce předčasně vzdal z rodinných důvodů.

Jurečka dostal 205 ze 357 platných hlasů, oznámil předseda volební komise. Bartoška volilo 142 delegátů, Horníčka deset. Volební komise vydala celkem 377 hlasovacích lístků. Jeden zůstal neodevzdaný, 19 hlasů nebylo platných.

Jurečka se na rozdíl od Bartoška staví velmi zdrženlivě k případné předvolební spolupráci nynějších opozičních stran. Oba se liší také v pohledu na možnou koaliční spolupráci s Andrejem Babišem (ANO). Jurečka ji nevylučuje.

Stranu podle Jurečky tíží, že se ztrácí v davu opozice. "Lidé mnohdy neví, co říkáme my a co opoziční strany. I naše dobré návrhy v oblasti sociální či v oblasti ochrany vody a půdy se potom ztrácejí v tomto opozičním rybníku," uvedl. Lidovci podle něj také ztratili sebedůvěru. Zaměřit by se měli rovněž na problematiku dostupnosti bydlení, plastů nebo dopravy, míní. Jurečka zopakoval svůj postoj ke spolupráci s dalšími subjekty před parlamentními volbami v roce 2021, které podle něj brání legislativní a technické překážky.

Politika KDU-ČSL se musí soustředit na rodinu, uvedl Výborný

Politika KDU-ČSL se musí podle končícího předsedy Marka Výborného soustředit na rodiny a jejich podporu. Na sjezdu vyzval k permanentní volební kampani. Nepřímo se vymezil vůči premiéru Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO.

"Lidé mají až po krk koblih. Lidé chtějí vidět světlo na konci tunelu," uvedl Výborný v narážce na Babišův předvolební artikl. Řekl, že lidovecká strana nedosáhne lepších výsledků z Parlamentu, ze svého sídla Charitasu nebo ze schůzí svých organizací. "Musíme jít mezi lidi," zdůraznil Výborný.

Uvedl také, že lidovci na podzim připravili svou vizi pro Česko. "Dokument, který není výsledkem debaty politologů ani marketérů a není ani výsledkem toho, o čem bych já snil, když právě spím," podotkl Výborný s odkazem na název Babišovy předvolební knihy.

Základem lidovecké politiky musí být podle Výborného rodina. "Musíme přestat přemýšlet o preferencích či zákulisních praktikách a politikaření, ale začít řešit skutečné problémy všech tátů, maminek, jejich dětí, vdov a vdovců, prarodičů nebo mladých lidí, kteří chtějí mít rodinu, ale mají z toho strach," zdůraznil. Když bude KDU-ČSL na straně rodičů, bude podle Výborného silná, úspěšná a nenahraditelná.

Lidovce také vyzval k obraně "normálního přirozeného světa" a hodnot, které se ještě před pár lety zdály nezpochybnitelné.

Z vyjádření Výborného vyplynulo, že zůstane poslancem.