KDU-ČSL chce ošetřovné 100 procent a 720 Kč denně pro živnostníky

Praha - Ošetřovné by mělo podle opoziční KDU-ČSL činit za navrhovaných nových podmínek celý vyměřovací základ zaměstnance, nikoli 60 procent, jak je tomu nyní. Do vládního návrhu zákona souvisejícího s nynějším zavřením škol kvůli epidemii koronaviru budou chtít lidovci ve Sněmovně připojit také státní podporu pro rodiče z řad živnostníků. ČTK to sdělila členka sociálního výboru za KDU-ČSL Pavla Golasowská.

Rozšířené ošetřovné by se mělo podle pozměňovacího návrhu KDU-ČSL týkat také zaměstnanců, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Osoby samostatně výdělečně činné, tedy zejména živnostníci, by měli dostávat ošetřovné 720 korun denně. Vládní návrh takovou podporu živnostníků nepředpokládá, má ji připravit ministerstvo průmyslu a obchodu. Počítá s 424 korunami denně.

Vládní návrh předpokládá vyplácení ošetřovného za celou dobu uzavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma, a to i zpětně. Lidovci navrhují zvýšit věkovou hranici dětí na 15 let. Podle vládního návrhu získají dávku i lidé, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, by dostávali ve všech těchto případech nekrácený průměrný služební příjem.

Ošetřovné se nyní vyplácí devět dnů na děti do deseti let. Samoživitelky a samoživitelé je dostávají až 16 dnů na školáky do 16 let.

Sněmovna bude vládní předlohu schvalovat ve zkráceném režimu ve stavu legislativní nouze v úterý.