KDU-ČSL chce jednat o vyšším ošetřovném a širším okruhu příjemců

Praha - KDU-ČSL chce s vládou jednat o ošetřovném na děti, které zůstaly kvůli koronavirové epidemii doma po uzavření škol, ve výši sta procent vyměřovacího základu. Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) by pak měl stát poslat podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky na ošetřovné až 23.000 měsíčně, vládní návrh počítá s částkou o deset tisíc nižší. Změny mají lidovci připravené tak, aby je bylo možné projednat na mimořádné schůzi Sněmovny, kterou by měl v nouzovém stavu vyhlásit předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO).

Na odpoledním jednání s premiérem Andrejem Babišem bude KDU-ČSL navrhovat také služební volno vojákům, policistům a hasičům, kteří se starají o děti. Ošetřovné by měli podle lidovců dostat i lidé pracující v jiných formách zaměstnání. Automaticky by na něj měli mít právo i lidé se staršími dětmi mezi deseti až 15 lety, a to i ve chvíli, kdy budou tyto děti nemocné, uvedl.

Lidovci budou podle Jurečky, který uspořádal tiskovou konferenci po sociálních sítích, také apelovat na vládu, aby dala pokyn k uzavření všech mateřských škol. Na místě je podle něj také vyhlášení celozávodních dovolených u středních a menších podniků. Stát tak podle něj získá čas na epidemiologická opatření, než dorazí poptávané ochranné pomůcky. V balíčku ekonomických opatření by nemělo chybět pozastavení splácení hypoték na dobu dvou měsíců po skončení nouzového stavu, uvedl.

KDU-ČSL bude stejně jako ODS chtít po vládě zlepšení informování o jednotlivých opatřeních. Chce jasnou tabulku rozdělování respirátorů a roušek a míst pro testování, ale například i plán, jak se bude stát po opadnutí epidemie vracet zpět k normálnímu chodu. Vláda má podle Jurečky sdělit budoucí střednědobý plán. "Jak se bude obnovovat provoz, otevírat školy, restart hospodářství," řekl.