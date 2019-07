Kdo povede ministerstvo kultury po odchodu Staňka, není jasné

Praha - Premiér Andrej Babiš nepožádá prezidenta Miloše Zemana o pověření jiného člena vlády řízením ministerstva kultury po odchodu ministra Antonína Staňka (ČSSD), protože si to nepřeje předseda ČSSD Jan Hamáček a premiér by tím porušil koaliční smlouvu. Předpokládá, že ve středu Staněk pověří jednoho z náměstků řízením resortu. Novinářům řekl, že si uvědomuje, že postup neodpovídá kompetenčnímu zákonu. Nechce ale porušit koaliční dohodu. Podle Hamáčka může za zmatky prezidentovo otálení.

"Podle zákona nemůžu vést resort ani nikoho pověřit. Mohu navrhnout prezidentovi, že pověřím jiného ministra řízením resortu, ale to si pan předseda ČSSD nepřeje," uvedl. Dodal, že věc nevnímá jako dramatickou, protože kabinet čeká třítýdenní dovolená. Se Staňkem dnes o situaci mluvil. "Nevyjádřil se jasně, koho pověří, ale předpokládám že někoho z náměstků zítra," uvedl předseda vlády.

Ministerstvo kultury podle Staňka analyzuje, kdo má úřad vést. Podle něj služební zákon řeší zastupování ministra pouze v případě, kdy je ministr ve funkci a nachází se na služební cestě či na dovolené. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) novinářům řekla, že nečlena vlády nelze pověřit podle kompetenčního zákona. Předpokládá, že problém vyřeší Babiš s Hamáčkem.

"Pan ministr Staněk bude zítra odvolán a po nějakou dobu bude zastupovat ministra při řízení resortu dovnitř, nikoli s pravomocí člena vlády, někdo z jeho náměstků," řekl novinářům Hamáček. Uvedl, že rozumí tomu, že podle kompetenčního zákona musí v čele ministerstva stát jeden z ministrů, třeba jiného resortu, či premiér. "To je otázka na Pražský hrad, protože ministra jmenuje prezident republiky, nikoli předseda sociální demokracie. My jsme udělali maximum. Pan premiér udělal maximum, ten návrh na Pražský hrad poslal, pokud v čele ministerstva nestojí ministr, tak to je věc pana prezidenta," uvedl.

Aféra kolem výměny na ministerstvu podle Staňka přinesla absurdní tlak na prezidenta Zemana. Staněk chce ještě ve středu podepsat návrh rozpočtu. Svoje působení v čele resortu hodnotí pozitivně. Novinářům před svou poslední účastí na jednání vlády dnes řekl, že jeho angažmá skončí ve středu o půlnoci, do té doby musí být jasno i o dočasném vedení úřadu. Který z náměstků se toho ujme, dnes neuvedl, řekl pouze, že ví, který z nich to nebude.

"V tuto chvíli analyzujeme jak služební zákon, tak další věci, protože ta situace není vůbec jednoduchá. Zákon řeší zastupování ministra v případě, že ministr existuje, je ale třeba na služební cestě nebo na dovolené. Nicméně neřeší situaci, kdy ministr vůbec není. Já bych nerad uvedl kohokoli do složité situace, kdy by měl cokoli podepisovat a neměl to právně úplně jasné," řekl Staněk.

Na středu chystá Staněk bilanční tiskovou konferenci, na níž chce zhodnotit své působení v čele ministerstva.

Spor o odvolání Staňka se táhl od poloviny května, kdy Staněk podal demisi. Zeman ji ale nepřijal. Premiér následně na žádost ČSSD navrhl odvolání ministra a současně jmenování místopředsedy ČSSD Michala Šmardy. Zatímco demisi prezident přijmout nemusí, návrhu předsedy vlády na odvolání vyhovět musel. Staňka Zeman odvolal k 31. červenci. "Bezesporu si myslím, že je to vyřešení velmi komplikované a složité situace, která nebyla dobrá pro nikoho. Myslím, že zbytečně vystavovala pana prezidenta absurdnímu tlaku," řekl Staněk.

Vedení sociální demokracie trvá na tom, že by se Staňkovým nástupcem měl stát Šmarda. Zeman chce o jejich nominaci rozhodnout v polovině srpna. ČSSD hrozí tím, že pokud se Šmarda nestane ministrem, její ministři odejdou z vlády.

Ministerstvo v pondělí uvedlo, že Staněk pravděpodobně pověří řízením úřadu některého ze dvou náměstků člena vlády, kterými jsou Alois Mačák a Jiří Vzientek. Premiér, který ve středu plánuje jednání na ministerstvu kultury, dříve řekl, že by se dočasně vedení resortu mohla ujmout náměstkyně Kateřina Kalistová (ČSSD), která už ministra několikrát na jednáních kabinetu zastoupila.